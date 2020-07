SATSE: “La reforma del SNS aprobada en el Congreso de los Diputados requiere un desarrollo inmediato”

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha subrayado que las medidas y actuaciones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica aprobadas en el Congreso de los Diputados de cara a reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud, tras la pandemia de la Covid-19, requieren un desarrollo inmediato para mejorar la atención y cuidados que reciben los pacientes y ciudadanos.

SATSE considera que el dictamen sobre sanidad de la Comisi√≥n aprobado ayer en el Congreso de los Diputados supone¬†un paso hacia adelante¬†en la buena direcci√≥n al recoger muchas de las demandas que la organizaci√≥n sindical viene realizando desde hace a√Īos, y que su presidente, Manuel Cascos, plante√≥ en su comparecencia ante los grupos pol√≠ticos, para ofrecer una atenci√≥n sanitaria m√°s segura y de calidad y mejorar las condiciones laborales y profesionales de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas.

No obstante, SATSE es muy consciente de que no es la primera vez que los Gobiernos y partidos políticos se comprometen a impulsar determinadas medidas para mejorar nuestro sistema sanitario y finalmente han prevalecido intereses económicos y partidistas y no se han llegado a implementar ni a nivel estatal ni en las diferentes comunidades autónomas.

Por ello, la organizaci√≥n sindical exige al Ministerio de Sanidad y a las consejer√≠as de Salud de las comunidades aut√≥nomas que acuerden en el marco del¬†Consejo Interterritorial del SNS¬†un plan de actuaci√≥n, con un calendario definido de acciones a corto, medio y largo plazo, que les comprometa a ir acometiendo todas las reformas que requiere la sanidad p√ļblica de nuestro pa√≠s.

Entre otras medidas incluidas en el documento que recogen las demandas de SATSE se encuentra la de¬†aumentar las plantillas de enfermeras¬†y enfermeros de la sanidad p√ļblica hasta situarnos en la media por habitante de los pa√≠ses desarrollados. Al respecto, apunta que todos los grupos pol√≠ticos tendr√°n una ‚Äúinmejorable oportunidad‚ÄĚ de hacer realidad este objetivo cuando se debata en el Congreso en pr√≥ximas fechas la Ley de Seguridad del Paciente, impulsada por el Sindicato a trav√©s de una ILP, para que se garantice una asignaci√≥n m√°xima de pacientes por cada enfermera en todos los centros sanitarios y sociosanitarios.

El Sindicato también comparte otras medidas del documento como luchar contra la precariedad laboral y la temporalidad estructural que sufren los profesionales de nuestro SNS, así como incentivar la labor de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas y potenciar su participación y responsabilidad, propiciar el retorno de aquello profesionales que quieran volver a su país después de verse obligados a emigrar al extranjero o fomentar la igualdad de género y la  conciliación de la vida laboral y personal.

De otro lado, los partidos políticos se han hecho eco también de la demanda de SATSE de mejorar el funcionamiento de la Atención Primaria, reforzando sus recursos humanos y materiales y propiciando, por ejemplo, un gran impulso a la Enfermería Familiar-Comunitaria. También se contempla la potenciación de la atención a enfermos crónicos y una mayor dotación de recursos y medios de diagnóstico.

Uno de los ámbitos destacados también por SATSE como susceptible de mejorarse es el de los centros sociosanitarios, especialmente los destinados a atender a las personas mayores, y, por ello, se promoverá una máxima coordinación entre el ámbito sanitario y sociosanitario y se destinará un numero suficientes de profesionales, entre otras mejoras planteadas por el Sindicato.

Asimismo, SATSE valora positivamente que tambi√©n se haya dado respuesta a sus demandas de¬†aumentar la inversi√≥n en Sanidad¬†con respecto al PIB hasta alcanzar, al menos, la media europea al final de legislatura; incrementar el n√ļmero de camas hospitalarias en el conjunto del Estado; actualizar el sistema de financiaci√≥n auton√≥mica; reorientar el gasto a pol√≠ticas de prevenci√≥n y promoci√≥n de la salud y propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades aut√≥nomas.

En consonancia tambi√©n con lo planteado por el Sindicato se ha acordado la necesidad de¬†reforzar al Ministerio de Sanidad, sin perjuicio de las competencias de las CC.AA., y el Consejo Interterritorial del SNS, posibilitando una mayor coordinaci√≥n entre las diferentes administraciones sanitarias de nuestro pa√≠s, as√≠ como desarrollar e implementar la Ley General de Salud P√ļblica, fortaleciendo las estructuras¬† y servicios de salud p√ļblica, e impulsar la asunci√≥n de funciones gestoras por parte de los profesionales sanitarios.

De cara a posibles oleadas futuras de la Covid-19, se propone establecer una red nacional de dep√≥sitos de¬†reserva de material sanitario estrat√©gico¬†(materiales de protecci√≥n, EPI, mascarillas, sustancias desinfectantes, instalaciones de camas de UCI, respiradores autom√°ticos‚Ķ) que el Sindicato tambi√©n ha venido reclamando desde el inicio de la crisis de salud p√ļblica que ha sufrido nuestro pa√≠s para que los profesionales sanitarios pueden trabajar con las m√°ximas garant√≠as de seguridad.

‚ÄúEstaremos especialmente vigilantes, a partir de ahora, para que las medidas aprobadas en el Congreso de los Diputados empiecen a implementarse con¬†la mayor celeridad posible¬†y poder as√≠ fortalecer, entre todos, un sistema sanitario que la pandemia de la Covid-19 ha constatado que sufre numerosas deficiencias a subsanar‚ÄĚ, concluye.