Saúl Craviotto e o seu equipo subcampións do mundo en K-4500

O padeeiro conquista dese xeito a súa décima presea nun Mundial, a quinta de prata tras as cultivadas en 2009, 2010 e 2018. O próximo verán poñerá rumbo a terras xaponesas para seguir engrandeciendo a súa lenda coa meta fixada en volver subir ao pódium dos Xogos Olímpicos. «É a primeira vez que me clasifico á primeira e estou agora mesmo que non mo creo. Eu xa estiven en tres Olimpíadas, teño 34 anos, chegarei con 35 e a xente nova sobe forte, non quero anunciar o meu retirada pero cheira a que pode ser a miña última Olimpíada e gustaríame pechar unha carreira deportiva brillante alí», manifestou.