¿Se puede predecir los terremotos?

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Este mes de septiembre nos dimos cuenta que en diferente partes del mundo hubieron varios terremotos, vamos a citar el ejemplo de México, este país de norte américa que en menos de 15 días hubieron dos de gran intensidad, de hecho el primero se dice que ha sido uno de los más fuertes en los últimos 100 años de dicho país.

Dos terremotos en un mismo país, pero en solo una vez sonó la alarma

El primero 8,2 en la escala de Richter, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, el 7 de septiembre, en este la alarma sonó un minuto antes de que el mismo diera inicio, en el cual hubieron menos muertos, quizás porque las personas tuvieron tiempo de poder salir, otra ventaja es que fue de día.

En un programa en vivo de un canal de televisión se pudo escuchar cuando alarma inicio a sonar, el

presentador dijo que era probable que temblara, fue así, 54 segundos después se vino dicho terremoto de 8,2 y como se ha dicho si hubieron muertos pero no como en este segundo. Pasado este evento muchas personas estaban (en cierta manera) contentas porque la ciencia era capaz de poder predecir terremotos, fue una noticia a nivel mundial en el cual, gracias a ella se pudieron evitar muchos muertos, ya que sonó una alarma sísmica que alerto a las personas para que salieran de la casa.

La historia no terminaría allí, porque pocos días después, el 19 de septiembre a la 1:14 (hora local) se vino otro terremoto con intensidad de 7,1, el cual fue de menor magnitud pero dejo mucho más daño, más personas muertas desafortunadamente. ¿Qué pasó esta vez, por qué no sonaron las alarmas sísmicas? Hay una razón por la cual esta segunda vez no hubo advertencia.

La clave está en los sensores sísmicos instalados y lugar de epicentro

Hasta cierto punto la ciencia puede predecir terremotos, esto es por medio de diferentes sensores sísmicos que son instalados en diferentes puntos del país, especialmente en sectores que han sido epicentros de movimientos telúricos en el pasado. Funcionan de esta manera: una vez los sensores detectan movimiento fuera de lo normal inicia a sonar la alarma, para que esto se cumpla deben haber ciertos requisitos, como por ejemplo que de donde haya dado origen el mismo sea un poco largo de la cuidad.

En el primer terremoto el epicentro se dio a 133 km al suroeste de una cuidad de Chiapas, por eso mismo dio lugar para que las alarmas sonaran cerca de un minuto antes, pero en el segundo no fue así, porque solamente se dio a 12 kms de Axochiapan, Morelos. En otras palabras el lugar de epicentro es fundamental para que una alarma pueda sonar o no. Si es en la cuidad misma no hay tiempo para que los sistemas se activen. En cambio sí es a más 1,00 kms hay bastante tiempo para que los sensores pueda activar las alarmas.

Los terremotos y las especulaciones con el fin del mundo

Luego de los dos terremotos en las redes sociales se hizo mucho debate con relación al fin del mundo, de hecho muchos afirmaban que era el 23 de septiembre. Si nos vamos a la biblia reina valera, podemos darnos cuenta que la fecha del fin del mundo nadie la sabe, dice de esta manera, con relación a este tema: Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mateo 24:36

En esos momentos de tensión, de susto por un terremoto lo mejor que se puede hacer es tratar de estar relajados, o al menos no hacer caso a lo que se dice en las redes sociales. Sucede que muchas personas se aprovechan de estas situaciones para poder generar más temor en las personas. Es muy triste que hayan muchos seres humanos que hacen este tipo de cosas.

Espero que hayas aprendido que la ciencia si es capaz de poder predecir los terremotos en ciertas ocasiones por medio de los sensores sísmicos; pero para que pueda dar tiempo que las alarmas suenen el mismo epicentro debe estar lejos de la cuidad, de lo contrario no se puede.