Sede pechada e control estrito no perímetro dos circuítos do Campionato de España de Triatlón

A concelleira de Protecci√≥n Cidad√°, Eva Vilaverde, acompa√Īada polo responsable de Mobilidade e xefe en funci√≥ns da Polic√≠a Local, Jes√ļs Cal, presentaron esta ma√Ī√° o operativo de seguridade para o desenvolvemento do Campionato de Espa√Īa de Triatl√≥n. Ser√°, en palabras de Eva Vilaverde un campionato que se desenvolva en ‚Äúcircunstancias excepcionais e polo tanto as medidas tam√©n te√Īen que ser excepcionais‚ÄĚ.

A concelleria asegurou que ‚Äúa√≠nda que temos experiencia na organizaci√≥n de eventos destas caracter√≠sticas, o certo √© que para Pontevedra √© un novo reto porque √© a primeira vez que se vai celebrar unha proba deportiva desta envergadura nestas circunstancias e temos que ter claro que o desenvolvemento e a organizaci√≥n ten que variar e temos que ter un conta moitas outras variables‚ÄĚ.

Entre as novidades principais sinalou, tal e como xa se adiantara onte na presentaci√≥n deportiva do campionato, que se limitar√° o m√°ximo posible a presenza de p√ļblico, establecerase un circu√≠to pechado e recom√©ndase seguir o desenvolvemento das probas a trav√©s de streaming. En todo caso, establecerase unha sede pechada permanente entre a rotonda da ponte dos Tirantes e parte da avenida Bos Aires (direcci√≥n Monte Porreiro) a onde s√≥ se poder√° acceder baixo acreditaci√≥n. Durante a realizaci√≥n das probas, a sede pechada ampliarase a toda a contorna da rotonda e √° totalidade da ponte dos Tirantes, polo que o p√ļblico non poder√° acceder aos lugares nos que se realizan as sa√≠das, chegadas e transici√≥ns das probas.

O dispositivo de seguridade e mobilidade incl√ļe os seguintes aspectos:

Plan de estacionamento:

na √°rea na que se desenvolver√°n os tres circu√≠tos (proba de nataci√≥n, carreira a p√© e proba ciclista) xa se realizou un buzoneo informando da necesidade de retirar os coches da r√ļa.

a partires das 15h deste xoves comezarase a retirar os coches na avenida de Bos Aires

a partires das 5h do venres retirararanse na contorna da feira e da r√ļa Rafael Areses

a partires das 22h do venres retiraranse da contorna do recinto Feiral e Pazo da Cultura, do campus universitario e un tramo da avenida de Compostela

Mobilidade xeral:

permitirase o acceso a residentes e vehículos autorizados (por exemplo para negocios) a través de varios puntos sinalizados e controlados pola Policía Local

na zona do mercado municipal e do centro histórico permitirase a circulación sen restricións

a ponte de Santiago só terá habilitado un carril e será en dirección saída da cidade

a r√ļa Luis Otero cambiar√° de sentido para facilitar a sa√≠da cara a avenida da Coru√Īa ou cara M√©dico Ballina

a entrada e sa√≠da a Monte Porreiro poder√° facerse pola Ponte das Palabras ou pola r√ļa da Paloma

non se permitira o acceso de camións de alta tonelaxe desde a ponte das Correntes cara a zona dos circuítos

Crossing points:

na área dos circuítos das tres probas establécense 12 puntos con controladores para que os peóns poidan cruzar con seguridade e sen interromper as probas

Sedes pechadas:

A partir das 15h deste xoves, e ata as 20h do domingo, pecharase a zona da sede permanente, entre a ponte dos Tirantes e Monte Porreiro.

A sede pechada con car√°cter din√°mico ampliarase a toda a contorna da rotonda e √° totalidade da ponte dos Tirantes e pecharase entre as 8h e as 20h do s√°bado, e entre as 8h e as 15h do domingo.

A sede pechada permanente ter√° unha √ļnica porta de acceso, esixirase acreditaci√≥n f√≠sica e realizarase control facil de temperatura, uso de m√°scara e lavado de mans con hidroxel a todas as persoas no momento de entrar

No r√≠o, para dar soporte √°s probas de nataci√≥n, haber√° unha embarcaci√≥n de Protecci√≥n Civil con patr√≥n e socorrista, unha moto acu√°tica de Bombeiros con piloto e socorrista,¬† e catro pirag√ľistas e tres socorristas a maiores por parte da organizaci√≥n.

O servizo de augas realizará un control previo da calidade da auga e terá un servizo permanente durante a celebración da proba

O servizo de limpeza manterá un control estrito e permanente de todo o circuíto, antes e durante a realización das probas

Establ√©cese un hospital de campa√Īa dentro da sede permanente, e complem√©ntase con 3 ambulancias e 2 m√©dicos en moto

Protocolo Covid

Eva Vilaverde explicou que o Concello de Pontevedra ‚Äúdeixou sempre claro desde o principio que non se √≠a seguir adiante con esta proba se non se garantise a seguridade no¬† seu desenvolvemento e en especial a seguridade sanitaria‚ÄĚ. Unha seguridade que queda recollida nos protoclo Covid dese√Īado pola Fetri e que pasou o filtro do Ministerio a trav√©s do Consello Superior de Deportes e o da Xunta a trav√©s da Secretar√≠a Xeral de Deportes . Tam√©n o Concello comunicou o operativo de seguridade e o protocolo Covid √° Consellar√≠a de Sanidade.

‚ÄúImos ser estritos e demostrar que se poden realizar probas deportivas ao m√°is alto nivel con todas as medidas de seguridade que se poden ter‚ÄĚ asegurou Eva Vilaverde. Para isto tam√©n apelou ‚Äú√° responsabilidade e √° colaboraci√≥n da veci√Īanza de Pontevedra porque todo o que se fixo con √©xito nesta cidade foi grazas √° colaboraci√≥n e participaci√≥n da veci√Īanza e pensamos que unha vez m√°is van responder √° hora de aplicar as medidas sanitarias‚ÄĚ.

Efectivos do dispositivo

Control do circuíto: 22 controladores, 3 xefes de sector e 1 coordinador

Control da sede pechada: 20 controladores durante as probas

Crossing points: 19 controladores para cubrir 12 puntos

Policía Local: 5 policías con apoio de 6 moto-volta (non policías)

Efectivos de apoio Policía Local: 8 policías en cada quenda

A maiores contarase con efectivos da Policía Nacional para o control da seguridade