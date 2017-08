Segue activo o incendio forestal do municipio ourensán de Verín, parroquia de Vilamaior Escoitar

Print This Post

A Consellería do Medio Rural informa de que segue activo o lume rexistrado no concello ourensán de Verín, parroquia de Vilamaior. Por precaución segue activada a Situación 2, aínda que arestora non hai perigo para os núcleos de poboación da zona.

Este incendio comezou ás 16,30 h. de onte e no seu control levan traballado 4 técnicos, 25 axentes, 54 brigadas, 34 motobombas, 4 pas, 12 helicópteros e 7 avións. Tamén colaboraron efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME), do Grupo de Emerxencia Supramunicipal (GES) de Laza e bombeiros comarcais da zona. Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada é dunhas 1.200 hectáreas.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal