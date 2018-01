O Sergas avanza na negociación do sistema de carreira ordinaria dos seus profesionais

Connect on Linked in

A Comisión técnica delegada da Mesa Sectorial de Sanidade sobre carreira profesional, presidida pola directora xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde (Sergas), Margarita Prado Vaamonde, mantivo hoxe a súa segunda reunión, logo da súa constitución o pasado 1 de decembro, ao obxecto de seguir avanzando na negociación para o establecemento das bases de carreira ordinaria do sistema sanitario público galego. Na negociación de hoxe abordouse o tratamento dun réxime transitorio de encadre, que permitirá recoñecer un grao inicial ou un grao de carreira máis a aproximadamente máis de 22.000 profesionais do sistema sanitario público ao longo do presente ano.

Nesta nova xuntanza o departamento sanitario que dirixe Jesús Vázquez Almuiña expuxo un modelo de carreira cuxos obxectivos son recoñecer a achega dos profesionais á mellora dos servizos sanitarios, así como fomentar a súa participación e motivación para propiciar unha maior calidade do servizo público.

A previsión da Consellería de Sanidade é ter pechadas as bases da carreira ordinaria no primeiro semestre deste ano, incluído o sistema transitorio de encadre.