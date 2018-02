O Sergas estuda ampliar a vida laboral das/os profesionais aos 68 anos ante a falta de persoal

A CIG-Saúde vén de remitir un escrito ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, e á Directora de Recursos Humanos do Sergas, Margarita Prado Vaamonde, denunciando a falta de profesionais e demandando que se adopten con urxencia as medidas necesarias para garantir unha prestación sanitaria de calidade.

A secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, lembra que a lei de medidas 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público e os Plans de Ordenación de Recursos Humanos, recollen a xubilación obrigatoria aos 65 anos de idade. Denuncia que, porén, ante a falla de profesionais, no ano 2016, a consellaría de Sanidade, “sen modificar a devandita lei e os plans de ordenación de RRHH, decidiu ampliar a vida laboral até os 67 anos” e que no ano 2018, o SERGAS, “segundo se comenta, vai ampliar a vida laboral até os 68 anos”.

Abuín asegura que estas ampliacións da vida laboral fixéronse sen comunicación na mesa sectorial do SERGAS, coa intención de evitar o debate no órgano de representación e negociación, da falla de profesionais e as posíbeis medidas a tomar. Advirte ademais que “o SERGAS non pode seguir a facer esta política de persoal, xa que de continuar así, no ano 2020, cando cumpran os 70 anos haberá un colapso sanitario por falta de profesionais”.

Colapsos

A CIG-Saúde denuncia que a falta de profesionais dificulta a día de hoxe unhha prestación sanitaria de calidade, xera listas de espera en atención primaria por falta de cobertura de profesionais e colapsos nos servizos de urxencias. Isto xunto co incremento da precariedade laboral, xa que con menos profesionais hai que cubrir máis postos.

“Esta situación non fará máis que empeorar”, di Abuín, “nomeadamente nas categorías que se nutren dalgúns especialistas nos que o número de profesionais en formación é claramente inferior ás necesidades do sistema sanitario público, como pediatría e medicina de familia”. Por iso advirte que “de non tomar medidas as medidas urxentes, as categorías de pediatría, tanto do hospital como de primaria, as de medicina de familia, en atención ordinaria e nos PACs, as de médicos de urxencias hospitalarias e as de médicas/os asistenciais do 061 se verían gravemente afectadas”.

Foro Marco para o diálogo social

María Xosé Abuín adianta que esa falla de profesionais no sistema sanitario é un dos temas que se prevé abordar no Foro Marco para o Diálogo Social, ámbito de negociación do ministerio de Sanidade e pregúntase se “para falar das necesidades de persoal do SERGAS imos ter que trasladarnos a Madrid”.

A CIG-Saúde agarda non estar ante unha nova deixadez de funcións e responsabilidades da consellaría de Sanidade e do goberno galego e solicita que, á maior brevidade posíbel se convoque unha comisión técnica da mesa sectorial do Sergas para abordar a falta de profesionais, as consecuencias que isto ten na asistencia sanitaria e as posíbeis medidas de solución.