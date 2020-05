Un servicio técnico independiente puede ser igual de competente que el oficial, pero lo cierto es que este último dispone del aval del fabricante, que certifica que los técnicos están especializados en los modelos de la marca y trabajan habitualmente con piezas y componentes originales. Los servicios oficiales son, además, los indicados para reparaciones en el plazo de garantía y condición imprescindible para mantenerla. Que un servicio independiente se haga pasar por oficial, no solo supone un menoscabo del derecho del consumidor a una decisión informada, además puede poner en riesgo la garantía del producto que necesite reparar, tal y como denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a partir de un estudio sobre los servicios que ofrecen las empresas de reparación en el buscador de Google.

Según un estudio realizado por OCU, el resultado de teclear “servicio técnico” de una determinada marca en Google, arroja una lista de empresas encabezada por servicios independientes, la mitad de los cuales utilizan el término “oficial” en su web sin ningún embarazo. De hecho, su presencia en la primera página del buscador es equiparable a la de los servicios oficiales de reparación. Y algunos de ellos no son más que una centralita de llamadas que deriva el aviso a un reparador asociado a cambio de una comisión, lo que podría aumentar el coste de la intervención. Son motivos más que suficientes, según OCU, para exigir al Ministerio de Consumo un riguroso control de la publicidad que define sus servicios y, llegado el caso, la interposición de sanciones por publicidad engañosa. Y es que, en la actualidad, no es fácil asegurarse de que se está contactando con un servicio técnico oficial en internet si no es directamente a través de la página web del fabricante.

Otro problema recurrente es la falta de información sobre las tarifas y el tiempo estimado de intervención por avería. Una circunstancia que se da también en los propios servicios oficiales de reparación, lo que resulta si cabe más criticable, ya que conocen bien el coste de sus repuestos y el tiempo de intervención habitual para cada avería. Los servicios técnicos oficiales de Balay, Baxi, Bosch y Cointra son, entre los analizados, los únicos que detallan costes de mano de obra y desplazamiento, mientras que Zanussi ofrece reparaciones a precio cerrado antes de que acuda el técnico.