Servicios take away disparan la venta de envases como vasos para llevar

El término take away hace referencia a establecimientos de hostelería como restaurantes, bares, hamburgueserías, etc, que permiten recoger tanto sus comidas como bebidas en el propio local.

Si bien, este hábito empieza a coger impulso en nuestro país, hasta hace bien poco solo en EE. UU podíamos alimentarnos en cualquier restaurante llevando los alimentos para nuestra casa, pudiendo incluso en muchos de ellos recogerlos con el coche, como el popular servicio de Mc Donald´s, el Mc Auto, donde pides a través de un micro y en pocos segundos tienes tus hamburguesas en una confortable y llamativa caja, al igual que los vasos para llevar tus refrescos favoritos, agua, ..

Si bien este servicio de recogida take away es uno de los principales motivos de la venta de envases para llevar alimentos y bebidas, otras causas como el coronavirus que no permite un gran número de personas aglomeradas, han impulsado la venta de comida para llevar como así informaban los compañeros de La Voz de Galicia en su noticia titulada “El virus dispara el take away“.

Envases take away más demandados

Entre toda la gran variedad de productos que podemos encontrar tanto para comidas como para bebidas, nos encontramos entre los que más demanda tienen los siguientes:

– Vasos para café

Los vasos para llevar café son cada vez más habituales, desde ir a nuestro bar o cafetería favorita y pedir un café para llevar a incluso panaderías o gasolineras.

Aunque pueda parecer un producto sencillo de producir, dispone detrás de un estudio de muchos meses para hacerlos desechables, por lo general, de papel o cartón, para así dejar atrás los vasos de plástico que tanto daño hacen a nuestros océanos.

– Vasos para batidos y smoothies

Con cada vez más personas preocupadas por mantener una dieta sana y practicar ejercicio, un hábito que ha ido a más en parte al confinamiento que nos ha tenido encerrados en casa, son muchas las búsquedas que se realizan a diario en busca de vasos para llevar batidos y la realidad es que ya podemos encontrar modelos que incluyen incluso una pequeña mini batidora que se acopla al vaso y así poder hacer el batido en el acto, por ejemplo, después o durante un entrenamiento.

– Envases para hamburguesas: y dejando la bebida atrás y centrándonos en la comida, nos encontramos con los envases para hamburguesas, por lo general, viniendo acompañados del recipiente para las patatas. Los mismos suelen ser fabricados en papel y cartón destacando los colores y marca del propio establecimiento, si bien, pequeños restaurantes, al no personalizarlos, obtienen precios realmente bajos que han impulsado las ventas en grandes marketplaces como Amazon o Aliexpress entre los más conocidos.

Si bien son muchos otros los envases para llevar comida y bebida que dejamos atrás, este es el top 3 donde los vasos para llevar, obtienen el mayor protagonismo.