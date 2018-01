O servizo de Gardacostas renova seis vehículos para labores de vixilancia, inspección e loita contra o furtivismo Escoitar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O Servizo de Gardacostas, dependente da Consellería do Mar, renovou parte da frota de vehículos para labores de vixilancia, inspección e loita contra o furtivismo. Estes turismos serán empregados tamén para aqueles traballos que se realicen por terra en materia de busca e salvamento marítimo e tamén na loita contra a contaminación. O subdirector xeral do Servizo de Gardacostas, Lino Sexto, recepcionou hoxe os turismos en Santiago de Compostela.

Os seis coches serán distribuídos entre as nove unidades operativas do Servizo de Gardacostas de Galicia e os servizos centrais. Ademais, en vindeiras datas está previsto recepcionar outros catro vehículos máis. Así, as bases operativas de Celeiro, Ferrol, A Coruña, Muxía, Portosín, Ribeira, Vilaxoán, Pontevedra e Vigo recibirán cadanseu turismo e os servizos centrais de Santiago de Compostela contará con outro.