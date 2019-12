SÉS anuncia as primeiras datas da presentación en Galiza do seu vindeiro traballo discográfico “LIBERAR AS ARTERIAS”

SÉS presentará o seu novo traballo discográfico ‘Liberar as arterias’, no Teatro Afundación de Vigo o 6 de marzo e no Pazo da Opera da Coruña o 22 de marzo.

As entradas estarán dispoñibles a través de Ataquilla.com o día 16 decembro de 2019 ás 10:00.

Neste sétimo traballo SÉS segue evolucionando co seu particular son que a consagrou no máis alto, e no que conflúen unha escolma de cancións, con letra e música compostas pola propia cantante.

SÉS ven de converterse nunha das artistas de maior éxito en Galiza, polo seu carisma e discurso, así como pola forza e calidade das súas cancións, que sen dubida levarana a conquistar outros territorios.

Co disco ‘Liberar as arterias’, que verá a luz en febreiro de 2020, SÉS iniciará unha xira de concertos que a por diferentes escenarios de América del Sur, diversas cidades do estado (Barcelona, Ponferrada, Bilbao, Donosti, Málaga, Madrid, Asturias, Valencia) e aos principais teatros galegos.