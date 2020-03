Sés presenta o seu novo traballo, Liberar as arterias, no Teatro Afundación de Vigo

A cantautora Sés presentará a súa nova proposta discográfica, Liberar as arterias, no Teatro Afundación de Vigo. Será cun concerto mañá venres 6 de marzo, a partir das 21.00 h. As entradas pódense adquirir na web Ataquilla.com.

Liberar as arterias inclúe unha selección de cancións con letra e música composta pola propia cantautora mediante as que continúa evolucionando o seu particular son que a consagrou todo o máis alto. Un sétimo disco que mantén e potencia a súa valente mensaxe e no que percorre América de norte a sur, todo iso bañado pola súa alma de cantareira.

Sés converteuse nunha das artistas de maior éxito en Galicia polo seu carisma e discurso, así como pola forza e calidade das súas cancións, que sen dúbida levarana a conquistar outros territorios. Nesta ocasión actuará no Teatro Afundación de Vigo dentro dunha xira que a levará por escenarios de América do Sur e cidades españolas como Barcelona, Ponferrada, Bilbao, Donostia, Málaga, Madrid, Asturias ou Valencia.