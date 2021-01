“Siguen sin contratar suficientes enfermeras y enfermeros cuando hay cerca de 3.000 en paro”

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que las distintas administraciones sanitarias públicas siguen sin contratar al número suficiente de enfermeras y enfermeros para hacer frente al progresivo aumento de la sobrecarga y tensión asistencial en los centros sanitarios motivada por la tercera ola del COVID-19 cuando hay cerca de 3.000 profesionales que se encuentran en paro en nuestro país.

El Sindicato de Enfermería comparte la gran preocupación de las enfermeras y enfermeros que están constatando como son cada vez más los contagios e ingresos en los hospitales y siguen sin contar con las plantillas necesarias para poder dar una repuesta segura, ágil y eficaz a todas las personas afectadas por el COVID-19, así como al resto de ciudadanos que sufren cualquier otra patología o problema de salud.

SATSE subraya que es absolutamente injustificable que haya 2.788 enfermeras y enfermeros engrosando las listas del paro en nuestro país, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuando todos los servicios de salud necesitan reforzar sus plantillas con estos profesionales que, además de su actividad asistencial y de cuidados en los centros sanitarios y sociosanitarios, se dedican también a la vacunación del COVID-19, así como al seguimiento y detección de casos y a la realización de las pruebas del coronavirus.

“En estos momentos, el mayor peso de la lucha contra el COVID-19 está recayendo en las enfermeras y enfermeros y, lamentablemente, no están viendo que otros compañeros y compañeras sean contratados para incorporarse en sus centros para seguir trabajando de manera conjunta en combatir esta grave pandemia. Están exhaustos física y psicológicamente y siguen trabajando en unas malas condiciones laborales por la escasez de plantillas”, apuntan desde la organización sindical.

SATSE incide en que las diferentes administraciones sanitarias no han adoptado un verdadero Plan de Choque en materia de recursos humanos contra la pandemia y únicamente han establecido medidas puntuales y temporales de reforzamiento de las plantillas que no solucionan, en modo alguno, el problema de fondo que supone el déficit crónico y estructural de enfermeras y enfermeros que existe en nuestro país y que, año tras año, nos sitúa a la cola de Europa.

Se da la circunstancia, además, que en distintas comunidades autónomas no se actualizan y publican convenientemente las bolsas de empleo desde hace años, lo que dificulta seriamente la contratación de nuevos profesionales para sus respectivos servicios de salud en estos momentos que resultan tan necesarios, aseguran desde el Sindicato de Enfermería.

“Mientras haya un solo enfermero o enfermera en las listas del desempleo no entenderemos que los distintos responsables sanitarios nos digan que no encuentran profesionales, ya que no es verdad y simplemente no los contratan para hacer frente a las cada vez mayores necesidades de atención y cuidados que requiere el conjunto de la ciudadanía en estos momentos tan duros y difíciles para todas y todos”, concluyen desde la organización sindical.