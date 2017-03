O sistema sanitario público galego en estado crítico tralos recortes do 18% do orzamento sanitario

203 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A grave situación do sistema sanitario público galego en estado crítico tralos recortes do 18% do orzamento sanitario, eliminación de máis de 1.800 postos de traballo dos que 513 foron prazas de médicos, 200 de enfermeira ou de máis de 450 camas; a utilización da colaboración Público Privada para financiar e xestionar os novos centros sanitarios como o Novo Hospital Alvaro Cunqueiro de Vigo que sufriu un recorte do 30% de camas, quirófanos, servizos de urxencias, superficie ou calidade do equipamento; o desmantelamento da Atención Primaria co abandono de máis de 60 centros de saúde e de máis de 1.000 prazas de traballadores; a privatización de servizos esenciais como o Laboratorio Central de Galicia, a docencia ou a planificación das actividades do SERGAS e a Conselleria de Sanidade; ou o abandono do Plan dá Muller, Drogodependencias ou Saude Mental e etc…

Dos encontros de da plataforma SOS Sanidade pública cos líderes políticos do PS-PSOE, BNG e En Marea (Leiceaga, Pontón e Villares) expresaron o seu apoio ao proceso de información á cidadanía e os traballadores sanitarios e a convocatoria posterior de mobilizacións en defensa do sistema, no que participarán as organizacións sociais, sindicais, profesionais e políticas.

Subliñouse a importancia de que neste estratexia terá un papel é esencial a colaboración da Plataforma SOS e Xuntas de Persoal representativas dos traballadores sanitarios das diferentes áreas sanitarias de Galicia.



