Situación extrema na empresa Unisono de Vigo ante o primeiro positivo de COVID-19

Agora mesmo a situación é insostible. Unisono ten 3 centros en Vigo, que engloban dun total de entre 1000-3000 persoas, nos cales non teñen a distancia de seguridade de 1.5 m entre traballadores, nin luvas, nin máscaras, un sistema de ventilación inadecuado e ineficaz, o que fai que calquera tipo de virus propáguese con maior facilidade. Vos traballadores manifestan que a empresa non esta tomando medidas suficientes, ademais de engadir que impide á xente poida ter os seus descansos, xa que na rúa non se pode estar e dentro non hai salas adaptadas para os descansos. Ademais de estar sen auga embotellada, nada para comer xa que as máquinas de vending foron inutilizadas na noite de onte.

Este martes pola noite, mediante un correo electrónico, Unisono notifica aos traballadores que hai un caso de positivo en COVID-19 nun dos centros, polo que os 2 centros tamén están afectados ao estar directamente ligados debido a que se move xente entre as tres plataformas. Unisnono segundo os seus traballadores e traballadoras só fixo unha limpeza e continua aberto realizando tarefas habituais.

O comite de seguridade e saúde presentouse un escrito acolléndose ao Art. 21 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, no cal indica que en caso de perigo inminente, este comité ten a protestade de pechar o centro de traballo. A empresa ha boto caso omiso segundo comunícannos a este humilde diario tambien comunícannos que non se presentaron á inspección de traballo, devandito comité levan esperando desde o luns, a Policía Nacional non ten competencias e Sanidade tampouco ten competencias, ademais de notificar ás autoridades laborais a situación.

Nestes momentos os traballadores atópanse nun estado de tensión absoluta. Comunícannos que están a producir desmaios. Hoxe houbo varios casos coa asistencia do persoal medico e foron levados en ambulancias a centros de saúde.

Segundo puidemos percibir nos traballadores noticiasvigo.es que hai un medo que se esta apoderando dos traballadores ata o punto de que nos manifestaron de haber conatos de violencia entre traballadores.