Smart TV 4k: guía completa para saber cuál compra

La resolución 4K es el referente actual de la más alta calidad de imagen que podrás encontrar en las pantallas de los televisores. Esta tecnología combinada con la tecnología Smart TV, hace que puedas tener una gran experiencia en tu hogar. En todo caso, un Smart TV 4K, es algo que no puede faltar nunca en tu hogar si quieres disfrutar de la máxima calidad de imagen.

Pero, en el mercado te encontrarás con muchas opciones diferentes entre las cuales escoger, y no todas te ofrecen las mismas características. Por este motivo, hoy me he dado a la tarea de seleccionar las mejores opciones para que puedas conseguir un TV 4K a muy buen precio y que te permita disfrutar mucho más de todo lo que veas.

Así que, si estás pensando en renovar tu televisor, te invito a que sigas leyendo atentamente, porque aquí encontrarás siempre las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado.

Comparativa de los mejores Smart TV 4K

Si estás buscando un Smart TV 4K, no cabe duda de que te encontrarás una gran variedad de opciones por lo que escoger puede ser difícil. Es por esto que me he encargado de encontrar las mejores opciones para ti, y así lograrás conseguir el máximo rendimiento posible. Por lo tanto, sin dar más rodeos, vamos a conocer los mejores TVs que podrás comprar para tener una gran calidad de imagen:

#1 Hisense 43AE7000F UHD Smart TV

Hisense 43AE7000F UHD TV 2020 - Smart TV Resolución 4K con Alexa integrada, Precision Colour, escalado UHD con IA, Ultra Dimming, audio DTS Studio Sound, Vidaa U 4.0 Con tecnología Precision Colour para ofrecer el mejor color

Escalado UHD con IA, reconocimiento de escenas y compatible Alexa

Sistema de brillo adaptativo Ultra Dimming

Audio surround DTS Studio Sound

Diseño unibody con marcos ultra reducidos, doble peana y solución para cables

Sin duda esta será una gran opción a tener en consideración puesto que es un televisor que ofrece la tecnología Precision Colour, que te permitirá tener una mayor calidad en las imágenes. Cuenta con tecnología UHD escalada con Inteligencia artificial, y con una tecnología de reconocimiento de escenas. Tiene un sistema de brillo adaptativo Ultra Dimming que permitirá que puedas conseguir siempre la mejor calidad de imagen posible.

Su sistema de audio cuenta con surround DTS Studio Sound, lo que permitirá que puedas conseguir una gran calidad de audio. Sus marcos ultra reducidos permite que se pueda tener una imagen más amplia y sin que vayas a tener unos bordes grandes alrededor de la imagen. Lo puedes encontrar en presentación de única peana central o de doble peana que permite que se tenga una gran solución para los cables. Está disponible en tamaños desde las 43 hasta las 75 pulgadas, lo que te garantizará que podrás conseguir un tamaño ideal de acuerdo a tus necesidades.

#2 Philips 43PUS7855/12 Ambilight

Philips 43PUS7855/12 Ambilight Televisor 4K UHD de 43 Pulgadas (P5 Picture Engine, Asistente Alexa integrada, Smart TV, Función de Control por Voz), Color Plata Claro (Modelo de 2020/2021) Disfruta de imágenes ultranítidas con resolución UHD 4K en este televisor de 43 pulgadas. Gracias a los LEDs inteligentes, el Ambilight crea una imagen más grande y ayuda a que los ojos se cansen menos.

Con HDR 10+ y el P5 Perfect Picture Engine, la Ambilight TV garantiza colores vibrantes y tonos de piel naturales. Disfruta de los movimientos suaves y del magnífico contraste.

El televisor 4K soporta sonido Dolby de primera clase y formatos de video Dolby. Esto hace que el contenido del HDR parezca aún más real.

El televisor Smart TV lleva el sistema Saphi con un menú intuitivo. Además, la integración del asistente Alexa permite también navegar cómodamente con la función de control por voz.

Alcance del suministro: Philips TV 43PUS7855/12 de 43 pulgadas (108 cm); Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Soporte para la mesa

Se trata de un dispositivo que te ofrecerá una resolución UHD 4K y es de un tamaño de 43 pulgadas, aunque también puedes encontrar tamaños de 50, 55 y 70 pulgadas. Gracias a su tecnología Ambilight, permite crear una imagen más grande, para que tus ojos se cansen menos. Incorpora tecnología HDR 10+ y un sistema P5 Perfect Picture Engine, con la finalidad de que tengas unos colores totalmente vibrantes y que te permitirán conseguir un gran rendimiento.

Soporta sonido Dolby de alta calidad, lo que hace que puedas tener una gran calidad de audio y de video. Su sistema operativo es Shapi, que cuenta con un menú intuitivo y cuenta con integración con Alexa, para que se pueda controlar de una forma sencilla mediante la voz.

#3 Samsung Crystal UHD 43TU7095 Smart TV

Samsung Crystal UHD 2020 43TU7095 - Smart TV de 43", 4K, HDR 10+, Procesador 4K, PurColor, Sonido Inteligente, Función One Remote Control y Compatible Asistentes de Voz, Compatible con Alexa Crystal uhd: capaz de reproducir con mayor pureza más de mil millones de colores

Procesador crystal 4k: impresionante calidad de imagen, gracias a al procesador que optimiza el color y el alto rango dinámico (hdr)

Hdr 10+: la tecnología hdr crea negros más profundos y potencía el nivel de detalle de cada escena

Compatible con asistentes de voz: accede a tu contenido favorito a través de los asistentes de voz, compatible con Alexa

Smart tv con tizen y guía universal: descubre una amplia plataforma de contenidos y accede fácilmente a ellos de forma personalizada

Si estás buscando un TV Samsung de alta calidad, no cabe duda de que esta será una gran opción para ti. Esto debido a que cuenta con la tecnología Crystal UHD, con la cual se puede tener una mayor pureza gracias a sus más de mil millones de colores. Podrás tener una gran calidad de imagen, y con su procesador permite que se pueda optimizar el color y el HDR de una forma mucho más eficiente.

Gracias a su tecnología HDR, se puede crear unos tonos negros más profundos, y permite potenciar el nivel de detalle de cada escena. Es totalmente compatible con los asistentes por voz y con Alexa, lo que permite que puedas conseguir así un gran rendimiento. Este Smart TV cuenta con tizen y guía universal, lo que hace que se pueda tener una amplia plataforma de contenidos directamente en tu televisor.

#4 LG 49UN71006LB Smart TV 4K UHD

LG 49UN71006LB - Smart TV 4K UHD 123 cm (49") con Inteligencia Artificial, Procesador Inteligente Quad Core, HDR10 Pro, HLG, Sonido Ultra Surround, 3xHDMI 2.0, 2xUSB 2.0, Bluetooth 5.0, WiFi Disfruta del contenido en el Smart TV 4K compatible con Inteligencia Artificial y con panel IPS con hasta 178º de ángulo de visión; mando Magic Control necesario para las funciones AI no incluido

Compatible con HDR10 Pro y HLG: Disfruta de la auténtica experiencia cinematográfica en tu casa

Sonido Ultra Surround con experiencia envolvente de 20W de potencia.

Sistema operativo SmartTV webOS 5.0: el más fácil, más rápido y más seguro (Certificado por UL Cybersecurity). Con Inteligencia Artificial: LG ThinQ AI, Asistente de Google, Alexa

Procesador Inteligente Quad Core de 10 bits: analiza cada fotograma para mejorar la imagen

Es otra gran opción que puedes tener en consideración, en especial porque es totalmente compatible con Inteligencia Artificial. Su panel IPS permite un ángulo de visión de hasta 178°, lo que permite que tengas siempre una gran versatilidad a la hora de usarlo. Es totalmente compatible con HDR10 pro, y HLG, para que puedas tener una gran experiencia cinematográfica en tu casa.

Su sonido es con tecnología Ultra Surround, que te ofrecerá una experiencia completamente envolvente. Incorpora un sistema operativo SmartTV webOS 5.0, que es fácil de manejar y es más seguro. Su procesador Inteligente Quad Core, permite analizar cada fotograma, mejorando en gran medida la calidad de imagen que tendrás en tu pantalla.

#5 Philips Ambilight 43PUS8505/12 Smart TV

Philips Ambilight 43PUS8505/12 - Televisor Smart TV de 43 Pulgadas (4K UHD, P5 Picture Engine, Dolby Vision, Dolby Atmos, Control de Voz, Android TV), Color Plata Claro (Modelo de 2020/2021) Este TV de 43 pulgadas con Ambilight de tres lados agranda ópticamente la imagen de la pantalla gracias a ledes inteligentes y garantiza una experiencia televisiva más intensa que protege la vista.

La televisión de 43 pulgadas permite disfrutar de la mejor calidad de imagen y sonido Dolby dando más realismo a los contenidos HDR con colores más intensos y un sonido más profundo.

Las tecnologías HDR 10+ y die P5 Perfect Picture Engine de este televisor de 43 pulgadas garantizan una imagen de máxima calidad de contraste con movimientos fluidos y colores intensos.

Este Smart TV 43 pulgadas lleva el sistema Android para que puedas acceder cómodamente a Google Play Store, disfrutar de los contenidos de Netflix y navegar cómodamente con la función de control por voz.

Alcance del suministro: Philips TV 43PUS8505/12 de 43 pulgadas (108 cm); Mando a distancia, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Cable de alimentación, Soporte para la mesa, 2 pilas AAA Rebajas

No cabe duda de que esta es una gran solución si buscas tener una gran calidad de imagen, en especial porque permite agrandar ópticamente la imagen y garantizar una experiencia más óptima. Permite tener una mejor calidad de audio y de sonido gracias a la tecnología Dolby, que permite tener un mayor realismo. Además, gracias a su tecnología HDR 10+, se puede tener una gran calidad de imagen y unos movimientos muy fluidos y con colores intensos.

Este modelo viene con sistema operativo Android, lo que te permitirá acceder a la Google Play Store. Puedes disfrutar contenidos de Netflix, y podrás navegar fácilmente gracias a la función de control por voz. Es sin duda una gran opción y lo puedes encontrar en tamaños desde las 43 hasta las 75 pulgadas para que consigas así el tamaño que estás buscando para tu nuevo TV.

#6 TD Systems K43DLX11US

TD Systems K43DLX11US - Televisores Smart TV 43 Pulgadas 4K Android 9.0 y HBBTV, 1300 PCI Hz, UHD HDR, 3X HDMI, 2X USB. DVB-T2/C/S2, Modo Hotel. Televisiones ✅ Televisores Led 43 Pulgadas. Resolución 3840 x 2160 píxeles (Ultra HD 4K), y HDR10, eficiencia energética A, sonido Dolby Digital Plus, Smart TV.

✅ Conexiones: 3x HDMI, 2x USB, entrada de vídeo compuesto, puerto de interfaz común CI+, salida de audio digital, salida de auriculares, puerto LAN ethernet RJ45, Wifi, Bluetooth.

✅ Sintonizador digital DVB-T2/C/S2, con sistema de de televisión híbrida Hbbtv, apto para todos los países de la Unión Europea. Sintonizador de segunda generación.

✅ Smart TV con sistema operativo Android 9.0 (AOSP). CPU: Arm Corex A55 Quad Core a 1.1 GHz, GPU: Mali 470x3 a 600 Mhz. RAM: 1.5 Gb, y 8 Gb de almacenamiento.

✅ Accesorios: Mando a distancia con pilas incluidas. Manual de usuario y textos en pantalla (OSD) en Español, Inglés, Francés, alemán, italiano, y portugués.

Se trata de un TV de 43 pulgadas con tecnología Smart TV, que te permitirá tener una resolución 4K para una mejor experiencia de imagen. Cuenta con una eficiencia energética de clase A, y un sonido Dolby Digital Plus, para que puedas tener una experiencia mucho más inmersiva. Cuenta con un sintonizador DVB-T2/C/S2 que es apto para todos los países de la unión europea.

Tiene muchas opciones de conectividad, puesto que ofrece conexión mediante Ethernet, Wifi o Bluetooth, para que puedas conseguir un gran rendimiento. Cuenta con un sistema operativo Android 9.0m y en su interior nos encontramos con un procesador ARM Cortex A55 Quad Core a 1.1Ghz. Viene con su mando a distancia y las pilas estarán incluidas, lo que te permitirá conseguir un gran rendimiento.

#7 Sony KD-43XH8196 Android TV

Sony KD-43XH8196 - HDR Android TV (procesador X1 4K HDR, Triluminos, X-Reality PRO, MotionFlow XR, Dolby Vision, Dolby Atmos, calibración automática caIMAN, control por voz), Compatible con Alexa Televisor 4k hdr con 4k x-reality pro, pantalla triluminos y android tv

Compatible con google assistant, compatible con Alexa, airplay, apple homekit

Gran sonido e imagen gracias a dolby atmos y dolby vision

Busca opciones de entretenimiento con la voz gracias a android tv

Calibración automática caiman

Si estás buscando una buena calidad de imagen no cabe duda de que este TV es una gran solución para ti. Esto debido a que cuenta con una pantalla triluminos que te permite conseguir una gran calidad de imagen que acompañada con su tecnología x-reality pro te permite conseguir una mejor calidad de imagen.

Incorpora Android TV, además de ser completamente compatible con Google Assistant, Airplay, Alexa y Apple Homekit. Tiene una gran calidad de sonido y de imagen gracias a la tecnología Dolby que utilizará. Cuenta con un sistema de calibración automática y lo puedes encontrar en tamaños desde las 43 pulgadas hasta las 65 pulgadas dependiendo de lo que estés buscando. Sin embargo, su único defecto es que su eficiencia energética es de clase G, por lo que consumirá más energía que otros de los modelos que nos encontramos en el mercado.

¿En qué fijarse antes de comprar un Smart TV 4K?

Antes de que compres un Smart TV 4K, debes asegurarte de que este cumple por completo con tus expectativas. En todo caso, lo ideal es fijarse en las siguientes características clave para que puedas conseguir tomar una decisión de compra acertada:

Resolución

La calidad de imagen 4K es de las mejores que nos encontramos en el mercado actual, y que nos permite disfrutar de una imagen muy clara. Sin embargo, debes fijarte bien en la resolución que tiene la pantalla para asegurarte de que es la indicada.

Si estás buscando un TV 4K, la resolución que debe tener su pantalla es de 4.096 x 2.160 píxeles que es la resolución real 4K. Algunos televisores ofrecen únicamente resolución UHD, la cual es de 3.840 x 2.160 píxeles, que si bien no está nada mal, tiene menos píxeles que la 4K real y por esto puede tener un diferencia en la calidad de la imagen.

Medidas

Las medidas son importantes, y no vamos a encontrar un TV 4K de un tamaño compacto a menos que sea un monitor de videojuegos. Pero al hablar de TVs, la resolución 4K se ha reservado para tamaños de 40 pulgadas y superiores, para que puedas aprovechar la tecnología.

Según los expertos, lo ideal es escoger un modelo que tenga 55 pulgadas o más para lograr sacar el máximo partido a la calidad de imagen. Por el tamaño no te debes preocupar porque la mayoría tienen compatibilidad tipo VESA, por lo que podrás montarlos en la pared sin que tengas que complicarte.

Funciones extra

Es importante fijarse en las funciones que tiene el Smart TV, y esto dependerá mucho del sistema operativo que tenga incorporado. Los que te permiten tener la mayor funcionalidad son los que vienen con Android TV, puesto que te permiten instalar Apps y conseguir sacarle el máximo partido posible.

También debes fijarte en la conectividad, porque muchos se podrán conectar fácilmente mediante wifi, o incluso mediante Bluetooth. Además, algunos equipos cuentan con funciones de grabación y reproducción por USB, que ayudarán a que puedas guardar tus programas favoritos y verlos cuando quieras.

Recomendaciones para limpiar tu TV 4K

Es de vital importancia que mantengas la pantalla de tu TV completamente limpia, y que esté completamente libre de marcas. El polvo del ambiente también puede ensuciarlo y por este motivo debes asegurarte de estar limpiándolo de una forma correcta.

Para empezar a limpiarlo, debes asegurarte de apagarlo y desconectarlo del suministro de energía para evitar accidentes. Se debe limpiar con un paño o trapo seco de microfibra para que puedas conseguir así una gran comodidad.

Puedes utilizar un líquido limpiacristales aplicándolo en pequeñas cantidades directamente en el paño, nunca sobre la pantalla. Esto con la finalidad de evitar que entre en el marco de la pantalla y pueda dañar los circuitos internos.

Debes estar limpiando la pantalla de tu TV a menudo, en especial porque así te asegurarás de disfrutar de la máxima calidad de imagen. De lo contrario, podrías tener problemas de visualización que pueden hacer que se disminuya radicalmente la calidad de imagen y que se pueda llegar a ver incluso borroso.

¿Ya lo tienes claro?

Es probable que en este punto ya sepas cuál es el Smart TV 4K que vas a comprar entre los modelos que te he mostrado a lo largo de este post. Sin embargo, para conseguirlos al mejor precio no tendrás una mejor solución que hacer tu compra directamente desde la plataforma de Amazon.

Allí tendrás todas las ventajas de las compras online, además de que podrás aprovechar para hacer tu pedido durante las 24 horas del día. Si tienes dudas sobre algún modelo, podrás ver las opiniones que tienen otros usuarios que lo han comprado, lo que hará que puedas conseguir un gran rendimiento, logrando de esta forma que puedas tener siempre un gran rendimiento.