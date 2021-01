Smartpeme pon en marcha esta próxima semana outros seis obradoiros online

A Deputación de Pontevedra, a través de SmartPeme, oferta esta próxima semana seis novas accións formativas impartidas de xeito online, enmarcadas na carteira de obradoiros que se imparten de forma telemática. As accións versan sobre o emprego de Instagram para a promoción empresarial, as ferramentas de chat e atención ao cliente, o valor de marca, o SEO, a impresión 3D e as redes sociais para establecementos turísticos.

En concreto, este martes 26 están previstos dous obradoiros: a diplomada en Ciencias Empresariais Esther Garcinuño desenvolverá “Como utilizar Instagram para promover a túa empresa II” e Fatima Faílde, licenciada en Publicidade e Relacións Públicas impartirá a acción “Ferramentas de chat e atención ao cliente”.

Outros dous obradoiros terán lugar o mércores 27: “O valor que as marcas dan ás empresas”, impartido por Román Pérez, licenciado en Dereito cun mestrado en Propiedade Intelectual; e “Iniciación ao SEO I: conceptos, palabras clave e primeiros pasos”, a cargo de Adrián Fernández, licenciado en Comunicación Audiovisual.

Finalmente, o xoves 28, o experto universitario en Robótica Manuel Freire, impartirá “Impresión 3D III: nozzles, tipos e usos”, dando continuidade aos obradoiros impartidos as semanas anteriores, e o venres 29, Mariana Rosa, graduada en Turismo, falará sobre como sacar o máximo rendemento ás redes sociais que xa existían anteriormente para innovar a imaxe dun establecemento turístico en “Redes sociais para establecementos turísticos”.