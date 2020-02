Smolov e Mina, minan a un Real Madrid que reduce a súa vantaxe como líder da liga

O Real Madrid saltou ao Santiago Bernabéu coa necesidade de gañar fronte ao Celta de Vigo para manter a diferenza de tres unidades co seu único escolta, Barcelona, que o sábado superou 2-1 ao Xetafe, pero non puido. Empatou 2 a 2 no seu estadio e a vantaxe entre os dous equipos máis fortes de España é soamente dun punto.

Como o conxunto visitante é un dos peores equipos do certame, estaba en zona de descenso apenas un punto por encima do Espanyol e do Leganes, parecía un compromiso sinxelo para o cadro branco, pero non foi así.

O Celta de Vigo púxose en vantaxe aos 7, minutos nun ataque que non parecía perigoso. Iago Aspas recibiu sen marca, ás costas dos volantes do equipo local en metade de cancha, deu media volta e asistiu a Smolov, quen lle gañou a posición a Varane, sen demasiado esforzo, realizou un control orientado e definiu con cara interna do pé dereito ao segundo pau.

O Real Madrid reaccionou e xerou algunhas situacións de gol. Viuse a Hazard moi activo, a diferenza de Bale, quen cun remate de media distancia fixo lucir ao seteiro rival, pero en xeral estivo desconectado dos seus compañeiros. Casemiro foi outro dos que tentou sorprendeu cun remate afastado, pero este foise desviado.

No complemento, o Real Madrid avisou aos tres minutos o que sucedería máis tarde. Foi Sergio Ramos quen capturou un centro á área e gritou o 1 a 1, pero o VAR anulou a acción por fóra de xogo. Cinco minutos máis tarde, cando puideron virar a pelota de dereita a esquerda, ata chegar a Marcelo, quen desbordou e lanzou un centro atrás para Toni Kroos, que non perdoou e marcou o empate.

Sobre os 15 minutos do complemento, Eden Hazard chegou ata o fondo e foi derrubado polo seteiro Ruben Blanco na área. O árbitro non dubidou, pitou penal e Sergio Ramos cámbioo por gol.

Zidane decidiu darlle minutos a Luka Modric, Ferland Mendy e Vinícius Jr., pero non puido liquidar o partido. Por iso, a falta de cinco minutos chegou o que parecía imposible. Os protagonistas foron dous xogadores que ingresaron desde o banco dos suplentes, Santi Mina picou en diagonal #ante unha defensa estática do local e grazas a un pase brillante de Denis Suárez, quedou man a man con Courtois, definiu cruzado e estableceu o 2-2.

O empate foi sabor a derrota para o Real Madrid, que non puido vencer a un dos peores equipos da liga, e aínda que se mantén como líder do certame, agora o Barcelona está a só un punto de diferenza, a falta de 14 xornadas para o final. Pola súa banda, o Celta de Vigo suma 21 puntos (produto de seis triunfos, tres empates e 15 derrotas) e escapa da zona vermella pola diferenza de gol co Mallorca, que suma a mesma cantidade de unidades. Na próxima data, o equipo de Zinedine Zidane visitarán ao Levante o sábado.

Mesmo plan, distintos resultado

A segunda metade trouxo consigo o mesma patrón que os 45 anteriores, pero con resultados diferentes. Nos primeiros compases, naceu o gol, aínda que, nesta ocasión, a conta inaugurouna o Madrid. O talento tende a buscarse e na esquerda aos brancos sóbralle. Hazard achou a Benzema descolgado no extremo e non tardou en servirlle a pelota. O francés entrou no bico dos pés na área esperando a un Marcelo que chegaba como un avión ás súas costas. O carioca, como tantas veces no primeiro tempo, recibiu próximo á liña de fondo, aínda que, en lugar de botar o esférico a media altura, a raseo para a chegada en segunda liña de Kroos. O alemán sacou o taco de billar e púxoa medida á beira contrario de Rubén, que fixo a estatua.

Co vento a favor, o Madrid se lazó a por o partido con valor. Acosando a saída de pelota do Celta, atopou o segundo. Benzema, máis de mediapunta que de dianteiro, filtrou un balón imposible á carreira heroica de Hazard. Ao seu encontro apareceu Rubén como un tren de mercadorías. Arroiou ao belga e Alberola Vermellas decretou a pena máxima. A responsabilidade foi para Ramos, capitán para todo. O andaluz golpeou tenso á súa zona natural e puxo o segundo no luminoso.

Ante a importancia do resultado, Zidane abrigou aos seus dando entrada a Mendy e Modric, en lugar de Hazard e Bale, que se marcharon ovacionados. Pero o plan errou cun toque mestre de Denis Suárez cando o partido languidecía. O centrocampista vigués mando con tiralíneas un pase imposible ao desmarque de Santi Mina entre varios defensores brancos. Non o pensou dúas veces e cruzou o seu disparo con violencia para igualar a contenda. Ao Madrid tocáballe tirar de épica e de corazón, pero as baterías estaban en mínimos. Esta vez, remaron para morrer na beira.

Óscar García: “É unha inxección de moral moi grande”

O adestrador do RC Celta analiza o empate 1-1 conseguido no Santiago Bernabéu fronte ao Real Madrid, na X24 de LaLiga, dedicando o punto conseguido a toda a afección celeste. Un partido de gran esforzo colectivo que reforza moito a moral para o importante encontro fronte o Leganés.

Ficha técnica

2 – Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos ( Modric, m.81), Valverde; Bale ( Mendy, m.84), Hazard ( Vinicius, m.73) e Benzema.

2 – Celta: Rubén; Kevin Vázquez ( Pione Sisto, m.55), Aidoo, Murillo, Araujo, Olaza; Rafinha, Okay, Bradaric (Santi Mina, m.83); Iago Aspas e Smolov (Denis Suárez, m.70).

Goles: 0-1, m.7: Smolov. 1-1, m.52: Kroos. 2-1, m.65: Ramos de penalti. 2-2, m.86: Santi Mina.

Árbitro: Alberola Vermellas (Comité Castelán-Manchego). Amoestou a Bale (m.72) e Carvajal (m.74) polo Real Madrid; e a Olaza (m.56) e Okay (m.76) polo Celta.