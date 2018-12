Só hai 3 prazas de residencia por cada 100 maiores de 65 anos, o 80% privadas

A CIG vén de pór en marcha unha campaña de recollida de sinaturas para exixirlle á Xunta melloras na atención á dependencia. Os datos recollidos no “Informe sobre a situación da atención á dependencia en Galiza” (que se adxunta), elaborado polo Gabinete de Economía da CIG, así o constatan: faltan prazas de residencia e centros de día públicos; hai un grave atraso na concesión das prestacións e escaseza de recursos destinados a garantir unha vida digna para as persoas dependentes.

O Colectivo de Xubilados/as e Pensionistas da CIG vén denunciando desde hai tempo que os orzamentos que a Xunta aproba anualmente son insuficientes para abordar as graves carencias existentes en dependencia e atención a persoas maiores.

– Máis de 1500 persoas das que teñen solicitado o recoñecemento do grao de dependencia seguen agardando por unha resolución

– Das máis de 67.000 persoas que teñen recoñecido o grao e a prestación de servizos, aínda perto de 12.000 seguen sen obter a prestación da que son beneficiarias.

– Segundo os datos recollidos polo IGE, no 2017, máis de 29.000 persoas necesitaban e non recibían axuda a domicilio, mentres que superaban as 12.000 as que precisando atención en centro de día, non a estaban a recibir.

– Só 86 dos 313 concellos galegos contan cun centro de día público (15 deles de titularidade municipal), cun total de 3222 prazas. E sumando as prazas públicas e as de centros privados, fan un total de 8000 prazas, cando o número de persoas dependentes na actualidade supera as 117.000, algo que dá conta da escaseza de medios en xeral, e de titularidade pública en particular, que padece Galiza.

– O mesmo sucede coas residencias para persoas maiores ou dependentes, das que só un 25% son de titularidade pública, e igualmente o número total de prazas entre pública e privada (3 por cada 100 persoas maiores de 65 anos), non cobre as necesidades nese aspecto.

Por iso a CIG exixe cambios nas políticas de atención á dependencia, e que se poñan en marcha as accións necesarias para garantir unha atención adecuada a través dunha rede pública de recursos, cun acceso equitativo, de xeito que todas as galegas e galegos vexan cumprido o seu dereito a unha vida digna cando as súas circunstancias lles impiden poder facelo autonomamente.