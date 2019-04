Sociedad Gitana de Galicia denuncia malas prácticas en el Cunqueiro que habrían llevado al coma a una paciente

Connect on Linked in

Un portavoz de la familia de la paciente Alida Jimenez presidirá la plataforma de afectados por abusos, dejadez y negligencias medicas “ALIDA JIMENEZ” que se creará hoy y se dará una rueda de prensa a las 7 de la tarde en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, concretamente en la sala de espera de la UCI de la 4a planta para denunciar que una paciente, Alida Jiménez, la cual entró por urgencias por su propio pié y que se sentía con “fatigas”, ahora lleva casi un mes y medio ingresada y en estado de “COMA PROFUNDO” con ALTO RIESGO DE FALLECIMIENTO.

Sociedad Gitana de Galicia denuncia que esto sería debido a las “malas prácticas efectuadas y la nula sincronización de los responsables de las distintas especialidades médicas que la atienden, pues mientras unos médicos ordenaban algún tipo de tratamiento, otros médicos daban orden de suspender dicho tratamiento y aplicaban otro distinto” – reza el comunicado.

Desde la plataforma quieren denunciar tales hechos, “pues la familia está totalmente abatida esperando que Alida despierte de su estado suplicando por su recuperación y por supuesto exigir a los responsables del Hospital Alvaro Cunqueiro y a toda la Sanidad pública en General que eviten encargar la atención de los pacientes a Chicos y Chicas de 20 años aunque sean Médicos, siendo ya mucho más grave que éstos se metan en un quirófano a realizar intervenciones quirúrjicas de gravedad, como es este el caso”.

Con este comunicado, Sociedad Gitana de Galicia anuncia la creación de la “PLATAFORMA ALIDA JIMENEZ” de afectados por estas malas prácticas para denunciar casos como este de cualquier persona que se vea afectada por negligencias médicas en el presente y en el futuro.

Para Sociedad Gitana de Galicia, “Alida Jimenez no estaría ahora en esta situación si los médicos en vez de ordenar un “TAC” hubieran ordenado una “RESONANCIA MAGNÉTICA” y así habrían detectado la lesión cerebral que recomendaba no intervenir además de tratar la infección o diversas infecciones que presentaba. Por el contrario los que intervinieron a Alida Jimenez desconocían la existencia de dicha lesión cerebral por no haber sido detectada con anterioridad al no efectuarse la prueba correcta”.

Ahora es tiempo de esperar a que Alida Jiménez pueda recuperarse, pero anuncian que se emprenderán las acciones necesarias contra el Hospital y sus máximos responsables para defender los derechos de la paciente y de toda la familia afectada.