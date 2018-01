Sociedad Gitana Española rechaza la propuesta de C’s para el endurecimiento al acceso al 3er grado penitenciario en los casos de los delitos “DE ASESINATO COMO EL DE DIANA QUER”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Haciéndonos eco de la propuesta de CIUDADANOS proponiendo el endurecimiento de los requisitos para el acceso al 3er grado penitenciario en los casos de los delitos “DE ASESINATO COMO EL DE DIANA QUER”, ponemos de manifiesto nuestra desaprobación a lo que, a nuestro entender, parece una propuesta electoralista y que se utiliza en un momento de”máxima sensibilización social” en todo el país por este caso dramático que ha conmovido a toda la sociedad española.

Estamos acostumbrados que propuestas de este tipo sea un camuflage para su utilización de forma generalizada en las personas que están privadas de libertad, en su mayoría, personas en riesgo de exclusión social y baja formación que simplemente por acumulación de delitos menores o carecer de un abogado de pago que se hubiese preocupado de presentar los recursos a su debido tiempo o de su defensa jurídica debidamente no estarían en prisión.

Nos gustaría que antes de lanzar este tipo de propuestas el partido naranja escuchase las diversas opiniones y conversaciones habituales en las prisiones, que habitualmente son:

“LOS BANQUEROS Y OTRAS PERSONAS QUE HAN EXPOLIADO ESPAÑA, COMO TIENEN PADRINOS Y DINERO SALEN ENSEGUIDA DE PRISIÓN, Y YO, QUE SIMPLEMENTE HE ROBADO PAÑALES EN TRES DIAS DISTINTOS ME ECHAN 12 AÑOS”

Le recomendaríamos al partido de Ciudadanos que se pasase por las prisiones y comprueben de primera mano que la mayoría de las cárceles españolas son auténticas fábricas de marginación y centros promotores de exclusión social, pues como decimos, a los presos de “guante blanco” se les trata de una forma totalmente diferente a los presos comunes, pues los primeros, al ser su comportamiento impecable, se les facilita mucho antes acceder a todos sus derechos penitenciarios, existiendo agravios comparativos dependiendo de donde se cumpla condena, pues a la misma condena en el Pais Vasco o Cataluña, el reo sale en libertad mucho antes que en Galicia pues su a aplicación es “a rajatabla” por tener estas Comunidades las competencias transferidas, por lo que es evidente que aunque todos somos españoles, actualmente para unas cosas no lo somos.

Sociedad Gitana Española consultando con otras organizaciones a nivel estatal proponemos no solamente la aplicación de trato igualitario en todo el territorio español y que se cumpla, por ley, que al cumplimiento de la cuarta parte de la condena todos, sin excepción puedan disfrutar de sus derechos penitenciarios sin depender de su situación económica, formativa, o de su estatus social y además haya Juntas de Tratamiento y equipos de valoración externos e independientes de las prisiones donde pueda recurrir cualquier preso para ser valorado en justa medida en caso de ser desfavorable la resolución de la Juanta de Tratamiento de la propia prisión además de un Juez Penitenciario a nivel del Estado para así evitar interferencias entre Jueces Penitenciarios Autonómicos o Provinciales que pudiesen verse influidos de forma directa o indirecta por las resoluciones emitidas por la propia prisión.

Es decir, proponemos un Organo Superior que pueda revisar los cientos de denegaciones de 3er. Grado o de permisos penitenciarios que estuviesen poco fundamentados.

Asimismo proponemos que se construyan las bases precisas y necesarias para que todos los presos se vean

beneficiados en todos los sentidos, lo que repercutiría positivamente en la sociedad penitenciaria y por consiguiente en la sociedad española en general.

Cabe recordar que, como todos ustedes saben las condiciones de nuestras prisiones no son las adecuadas, y como ejemplo podemos poner el caso de Asturias en que un preso fué dado por fallecido y después se despertó a gritos encerrado en la cámara frigorífica de la morgue, que aunque es un caso puntual no deja de poner en entredicho las “atenciones” no son las deseadas.

Solicitaremos diferentes reuniones con el Ministro del Interior y responsables de otras Administraciones del Estado, así como con responsables de los distintos Partidos Políticos, incluídos CIUDADANOS para tratar estas cuestiones inherentes a nuestra Constitución y a diversas Directices Europeas que hablan de “integrar” y no de “excluir” a ningún tipo de ciudadano según su condición social.