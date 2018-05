“Sonrisas por tiritas” estrea biblioteca itinerante no Hospital Álvaro Cunqueiro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O proxecto de animación hospitalaria “Sonrisas por Tiritas”, iniciativa da Asociación Berce, continúa crecendo grazas aos numerosos apoios que suma mes a mes, desde o seu inicio en novembro de 2016.

Tras máis de 1 ano e medio de intenso labor acompañando aos nenos e nenas do hospital, logrando facerlles sorrir en situacións tan complicadas para eles e as súas familias, o proxecto incorpora un novo elemento que é unha aposta firme pola animación á lectura e a promoción da cultura entre os máis pequenos, recuperando e potenciando o uso do libro como compañeiro en momentos de lecer.

Así, desde o mércores 16, os “Doutores Tirita” da Asociación Berce contarán cunha biblioteca itinerante que percorrerá os corredores cargada de variadas propostas de lectura e cómics para diferentes idades, que os nenos e familias do hospital terán á súa disposición libremente para a súa lectura.

Esta iniciativa é posible grazas ás entidades que doaron os numerosos exemplares que encherán o colorido carriño-biblioteca (creado e doado por Due Carpintería), entre as que se atopa “Espazo Lectura”, Librería “Banda Deseñada” e “ Barafunda Editorial”.

O proxecto está apadriñado polo escritor Fran Alonso, Director de Edicións Xerais, que doará varios exemplares da súa obra “Ou gato poeta”.