Stephy Llaryora, Monólogo “Eu quero ser Galega”, terá lugar o Sábado 23 de Setembro, as 22:30h, no CSCD As Pedriñas de Tameiga. Entrada de balde.

A artista convitada fará un repaso dos seus chistes clásicosco monólogo “Nueba Llorq, sen sexo”. Logo presentará parte do seu novo traballo “Eu Quero ser galego”. Nesta segunda parte da noite o relato farase en galego. Un sketch cun personaxe grotesco sobre unha vasca que quere ser galega. Unha historia divertida cun peculiar compañeiro de aventuras chamado “pulpiña” que nos fará rir de principio a fin.