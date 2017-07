Stop Accidentes Galicia denuncia falta de mantemento ao único monumento de Galicia ás vítimas de accidentes de tráfico situado en Vigo

Connect on Linked in

O 21 de novembro de 2014 o excelentísimo Alcalde Abel Caballero inauguraba no balcón de Aragón na mesma rúa o monumento ás vítimas de accidentes de tráfico coa colocación dunha escultura realizada polo escultor vigués Hugo Santos, na dita inauguración se homenaxeou ás vítimas, xunto ao alcalde estaban o Fiscal Xefe de Seguridade Viaria en Galicia, Carlos Gil, o director da mesma área da Fundación Mapfre, Xullo Laria, o xefe da Policía Local, Francisco Martínez, a delegada en Galicia de “Stop Accidentes”, Jeanne Picard, así como familias de vítimas, dito monumento foi un encargo que dita plataforma pediu para que se honrase a memoria dos falecidos en accidentes de circulación.

Por aquel entón Abel Caballero, que destacou que a colocación deste monumento servirá para dar visibilidade á necesidade de facer unha fronte común en loita contra os accidentes, incidindo en que esta debe ser “implacable” e combatida desde todas as administracións.

A día de hoxe o monumento carece de mantemento por parte do concello da cidade, cabe lembrar e sinalar que dito monumento é o único en toda Galicia que rende honra á memoria das victimas de circulación e o segundo en España.

A plataforma Stop Accidentes Galicia entregou por rexistro do concello nun par de ocasións un escrito solicitando que se atenda o monumento do balcón de Aragón sen recibir ningunha contestación por parte do mesmo.

No escrito ao que tivo acceso noticiasvigo.es con data do 22 de xuño de 2016 expresan a súa indignación ante a falta de mantemento do único monumento en recordo ás vítimas de accidentes de tráfico que existe en Galicia que foi erguido bancadas á colaboración do concello que preside o Alcalde Abel Caballero.

No escrito tamén lle agradecen a Caballero e á súa corporación municipal a boa disposición para organizar na cidade o Día mundial das vítimas, que cada ano reúne ás familias das vítimas e a moitos cidadáns para facer visible dun drama que afecta a todas as persoas.

No escrito achegaron unha serie de fotografías mostrando que o monumento se atopa nunha situación de deterioración e só grazas a un socio da plataforma á boa vontade repón e limpa o material da mesma frecuentemente, material que tan só custa 5€.

A iniciativa naceu no seu momento para ser un referente e unha chamada de atención á cidadanía co único fin de previr a violencia viaria e loitar contra a indiferenza e o esquecemento, no escrito solicitan que se tomen medidas ao respecto do abandono e a deterioración do monumento para mostrar e represente a imaxe do respecto e do recoñecemento cara ás familias das vítimas.

A plataforma Stop Accidentes manifesta que só así lograsen espertar conciencias, porque no tráfico todos somos responsables.