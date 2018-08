SUP denuncia la falta de compromiso de políticos ante la demanda de aumento de plantillas en Galicia

Connect on Linked in

El Sindicato Unificado de Policía SUP, viene de publicar un comunicado ante la falta de compromiso de diferentes representantes políticos que no han cumplido su palabra y no han actuado ante la falta de medios pero sobre todo de plantilla, que se viene denunciando desde este y otros sindicatos policiales.

A continuación, puedes ver el escrito que nos han remitido a este mismo medio esta mañana:

El día 4 de julio tomó posesión la nueva Subdelegada del Gobierno en A Coruña, y poco después afirmaba en medios de comunicación que este verano se reforzaría la UFAM para permitir que esta unidad especializada en los delitos de familia y de violencia de género abriese todas las tardes, también se comprometió a que la ODAC (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano) de la Jefatura Superior de Policía en la Avda. del Puerto abriría de nuevo todos los fines de semana.

A primeros de julio los sindicatos representativos de la Policía Nacional solicitamos formalmente por escrito una reunión con la nueva Subdelegada del Gobierno en A Coruña, con la finalidad de intercambiar datos reales y de poder proponerle ideas y opciones para mejorar los servicios de la Policía Nacional en la provincia porque nos parecía que no manejaba datos reales sobre la disponibilidad de personal, régimen estatutario de la Policía Nacional, etc.

Si bien el Delegado del Gobierno en Galicia atendió nuestra solicitud y se llevó a cabo una reunión en la Delegación del Gobierno, en la cual se expusieron datos, problemáticas y demandas de ámbito regional, los sindicatos representativos de la Policía Nacional aún estamos a la espera de que desde la Subdelegación del Gobierno se nos concrete una fecha para esa reunión.

Mientras tanto va pasando el verano, estamos ya más allá de la mitad de la época estival, y los problemas siguen donde estaban en el mes de julio. Este fin de semana la única ODAC que abre las 24 horas se ha quedado sin Policías en activo la noche del sábado, y en la del domingo ha sido necesario cambiarle el turno el día anterior a un Policía para que pudiese estar al menos un funcionario en esa ODAC por la noche, con el problema añadido de que esa ODAC ha quedado sin Policía en activo el lunes por la mañana. Todo ello además de afectar al servicio a los ciudadanos y a las víctimas que acuden a una Oficina de Denuncias, repercute en el trabajo de los Grupos de Policía Judicial que tienen que abandonar tareas propias para reforzar los servicios de la ODAC.

Además de lo anterior, no se ha reforzado la UFAM, y no ha sido posible que esta unidad atendiese denuncias por las tardes durante la primera quincena del mes de agosto, sobrecargando de trabajo a la ODAC Sur que ha tenido que hacerse cargo de todas las denuncias y trámites de violencia de género por las tardes, a pesar de contar con menos personal.

No ha sido mejor la situación en los demás servicios de la Policía Nacional, esta situación ha repercutido también en los servicios de otras Brigadas, por ejemplo en la Brigada de Seguridad Ciudadana en cuanto a los Radiopatrullas “Z”, ya que en muchos turnos de trabajo el servicio se ha visto reducido a un par de vehículos para patrullas de Seguridad Ciudadana para toda la ciudad.

Desde los sindicatos representativos de la Policía Nacional (CEP, SPP, SUP, UFP), reiteramos que todo ello es consecuencia del progresivo déficit de personal en las Comisarías, en Galicia estamos por debajo del 80% de la plantilla que establece el Catálogo de Puestos de Trabajo. Este déficit y el sistema de jornada laboral suponen una serie de problemas que los responsables políticos deberían de conocer de primera mano para poder buscar soluciones inmediatas, ya que los principales afectados siempre son los ciudadanos en general, las víctimas en particular, y los funcionarios policiales que no pueden dar una respuesta adecuada a todos ellos. Por mencionar el caso de las ODAC,s de A Coruña, en julio de 2016 contaban con 38 funcionarios sobre 40 que establece el Catálogo de Puestos de Trabajo (estaban al 95% de personal), mientras que ahora cuentan con solo 28 funcionarios, y están a un 70% de su personal, en estos dos últimos años han perdido un 25% de personal, ¿Cómo se puede pretender mejorar y ampliar el servicio o incluso pretender mantener el mismo servicio que en 2016 con ese déficit acumulado de personal de un – 25%?.

Puede intentar explicarse que todo ello no afecta a la seguridad de la ciudad de A Coruña, decir que Coruña tiene unos buenos índices de seguridad no es óbice para no reconocer que en los últimos años ha habido un progresivo descenso de personal, pero a la vez según las estadísticas de criminalidad que publica la Secretaria de Estado de Seguridad el índice total de delitos va en aumento año tras año, si a lo anterior le sumamos la escasez y los problemas de medios y de equipamiento, los responsables políticos y los responsables policiales pueden no querer verlo o no apreciarlo, pero los sindicatos representativos de la Policía Nacional y los Policías creemos que la situación es muy preocupante y que no avanza en la dirección adecuada.