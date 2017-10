El SUP Galicia no asistirá a los actos oficiales del Día de la Policía, que se celebran mañana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El Sindicato Unificado de Policía, organización sindical mayoritaria en la Policía Nacional, en España y en Galicia, un año más, no asistirá a los actos institucionales que se celebran mañana, día 2 de octubre en el Teatro Colón, en A Coruña, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Y no lo hará por el menosprecio de la Administración General del Estado hacia la Institución, que siendo una de las más valoradas por los ciudadanos, se encuentra en la situación de mayor precariedad de los últimos 20 años.

Precariedad de recursos humanos; Precariedad en medios materiales; Precariedad en formación profesional; Precariedad en materia de Prevención de riesgos laborales; Precariedad en conciliación de la vida familiar y laboral; Precariedad en seguridad jurídica y precariedad en materia salarial en comparación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Desde el Sindicato Unificado de Policía, quieren felicitar a quienes merecidamente recibirán mañana el reconocimiento a su labor profesional, ingresando en la Orden al Mérito Policial y que son, un total de 150 agentes en toda la comunidad, de los de los cuales, un inspector, un oficial y dos policías serán distinguidos con la Cruz Roja por sus destacadas intervenciones. Uno de ellos por su lucha contra el narcotráfico a gran escala, dos por la detención del asesino de Chapela y otra compañera por salvar la vida de una joven en Santiago cuando era brutalmente apuñalada por su expareja.

En este sentido, no quieren olvidarse de aquellos compañeros que, siendo acreedores de esta distinción, denuncian el incumplimiento de la ley que regula las Medallas al Mérito Policial, especialmente en su versión pensionada, donde muchas de ellas, se siguen concediendo sin reunir los requisitos establecidos, síntoma evidente de la acuciante necesidad de reformarla. Estamos en el año 2017 y la normativa que regula el ingreso en la Orden del Mérito Policial data del año 1964, por lo que no cabe duda que está completamente desfasada y “abierta” a concesiones “arbitrarias” tal y como vemos con la concesión de medallas rojas pensionadas.

Dichas condecoraciones, en un alto porcentaje, son destinadas a altos mandos policiales cuya función es la Dirección de los servicios, es decir, que ” difícilmente ” se han puesto en situación de riesgo o han realizado algún acto de especial relevancia ” a pie de calle” para la ciudadanía.

A todo ello se suman los “cupos” es decir, solo se concede un número fijo y determinado de condecoraciones por Comisaría, independientemente del número de intervenciones meritorias de reconocimiento, es decir, que nunca se reconoce a tod@s los que se debiera, resaltando que en el momento que pasa el año en curso dicha intervención no puede ser valorada en el año siguiente y por lo tanto se queda sin reconocimiento.

El Sindicato Unificado de Policía vuelve a reiterar que es necesario una nueva normativa de concesión de medallas con más transparencia y sin cupos, por lo que mientras el Acto del Patrón, un orgullo para todos los Policías, no recoja de manera justa el buen hacer de sus miembros, nuevamente este año el SUP no acudirá oficialmente a los actos del Patrón 2017 que se celebrarán el próximo 02 de Octubre en la Comisaría Local de Vigo-Redondela.

Otro de los aspectos que resulta llamativo y que desde el SUP denuncian nuevamente, es la desproporción que existe entre la entrega de las medallas pensionadas y las diferentes Escalas del Cuerpo. Por poner un ejemplo, este año, se entregarán 42 Cruces Rojas para la Escala Básica y, casi el doble, 82, para la Escala Ejecutiva, cuando en la primera hay en España 51.778 funcionarios y en la Ejecutiva 5.775.

Para finalizar, solicitan desde el SUP un reparto justo de las medallas, transparente y que reconozca la labor de calle, condecorando a los que realmente ponen su vida en peligro y no a los puestos desarrollados en despachos con reparto de medallas que rozan la ilegalidad. Que se habilite otro tipo de condecoraciones similares para ciudadanos ajenos al CNP, que se argumenten públicamente las causas de merecimiento de una medalla pensionada por parte de un funcionario para evitar posibles irregularidades, todo ello, para evitar que el ingreso en la Orden del Mérito Policial de la Policía Nacional, se convierta, poco a poco, en un acto carente de valor para los Policías.