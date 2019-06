Super Wings e o musical “O Rei da Sabana”, concertos infantís para as Festas de Vigo Estes dous espectáculos completan o programa infantil das Festas de verán xunto a “Shrek, o musical” e “Rock en familia: Queenmanía”. Abel Caballero informou este xoves da cancelación do concerto do violinista Ara Malikian, previsto para o 3 de agosto, por problemas de saúde.