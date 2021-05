Suplementos deportivos imprescindibles

No todas las personas tienen las mismas necesidades nutricionales y si practicas deporte de forma regular tendrás unas necesidades más elevadas. Por este motivo, debes contar con unos buenos suplementos deportivos, para que puedas conseguir así que el ejercicio funcione mucho más. Esto especialmente si practicas diferentes ejercicios de musculación para que puedas ganar masa muscular de una forma bastante óptima.

Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Proteína en Polvo, Glutamina y Aminoácidos Naturales, BCAA, Extremo Chocolate, Leche, 28 Porciones, 896 g, Embalaje Puede Variar Optimum Nutrition Gold Standard Pre Workout en Polvo, Bebida Energética con Creatina Monohidratada, Beta Alanina, Cafeína y Vitamina B Complex, Frambuesa Azul, 30 Porciones, 330g Optimum Nutrition Creatina Monohidrato Micronizada, Creatina en Polvo, Suplementos Deportivos para Rendimiento, Sin Sabor, 93 Porciones, 317g, Embalaje Puede Variar L CARNITINA Capsulas 2000mg Suplemento Deportivo L-Carnitina Quemagrasas Potente Natural Alta Concentracion. Pre Entreno Mejora Rendimiento Perder Peso Hombre Mujer. 150CápsulasCE N2 Natural Nutrition - - - - LA MEJOR CALIDAD-PRECIO BARATO - VER PRECIO VER PRECIO VER PRECIO VER PRECIO Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Proteína en Polvo, Glutamina y Aminoácidos Naturales, BCAA, Extremo Chocolate, Leche, 28 Porciones, 896 g, Embalaje Puede Variar - LA MEJOR VER PRECIO Optimum Nutrition Gold Standard Pre Workout en Polvo, Bebida Energética con Creatina Monohidratada, Beta Alanina, Cafeína y Vitamina B Complex, Frambuesa Azul, 30 Porciones, 330g - CALIDAD-PRECIO VER PRECIO Optimum Nutrition Creatina Monohidrato Micronizada, Creatina en Polvo, Suplementos Deportivos para Rendimiento, Sin Sabor, 93 Porciones, 317g, Embalaje Puede Variar - BARATO VER PRECIO L CARNITINA Capsulas 2000mg Suplemento Deportivo L-Carnitina Quemagrasas Potente Natural Alta Concentracion. Pre Entreno Mejora Rendimiento Perder Peso Hombre Mujer. 150CápsulasCE N2 Natural Nutrition - - VER PRECIO

Sin embargo, existe una gran variedad de suplementos nutricionales en el mercado entre los cuales puedes escoger. Por este motivo, hoy me he dado a la tarea encontrar los mejores para que puedas ganar masa muscular, favorecer tu recuperación y prevenir cualquier tipo de energía. Recuerda que, de una buena nutrición dependerá que tengas un buen desempeño deportivo.

Así que, si te interesa conocer los productos de nutrición deportiva que no pueden faltar en tu dieta te invito a que sigas leyendo atentamente este post.

¿Cuáles son los mejores suplementos deportivos?

En el mercado te encontrarás con muchos suplementos diferentes de proteínas o aminoácidos entre los cuales elegir. Sin embargo, no todos son iguales y no se ajustarán a todas las rutinas de ejercicio que vayas a practicar. Sin dar más rodeos vamos a conocer las mejores opciones disponibles en el mercado para que escojas los que mejor se ajusten a tus necesidades.

#1 Optimum Nutrition Gold Estándar Whey Proteína en Polvo, Glutamina y Aminoácidos

Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Proteína en Polvo, Glutamina y Aminoácidos Naturales, BCAA, Extremo Chocolate, Leche, 28 Porciones, 896 g, Embalaje Puede Variar El ambalaje puede variar; imagen actualizada, la misma calidad

La proteína en polvo de suero de leche instantánea Número 1 en ventas* durante más de 20 años, adecuado para aquellos que buscan una ayuda antes, durante y después de entrenar

Proteína de suero de absorción rápida con aislado de proteína de suero de leche como uno de sus ingredientes naturales que ayuda a la creación y recuperación musculares

Contiene aminoácidos ramificados BCCAS + GLUTAMINA naturales

Bajo contenido en Azúcar y grasa

Es uno de los mejores suplementos que podrás encontrar en el mercado, y que te permitirá conseguir unos resultados únicos en tus rutinas de ejercicio. Está hecho con proteína en polvo de suero de leche instantánea, y es perfecto tanto para usarlo antes, durante y después del ejercicio.

Su proteína es de rápida absorción, para que se pueda tener una buena absorción y recuperación de tus músculos. Además, cuenta con aminoácidos ramificados BCCAS y Glutamina natural para que puedas conseguir así la máxima absorción posible. Su contenido de azúcar y grasa es bajo para lograr así un mejor resultado.

Está disponible en diferentes sabores para que puedas elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades. Es perfecta para mezclar con tus comidas y bebidas favoritas a cualquier hora del día, y te permite conseguir así el máximo rendimiento posible.

#2 Optimum Nutrition Gold Standard Pre Workout

Optimum Nutrition Gold Standard Pre Workout en Polvo, Bebida Energética con Creatina Monohidratada, Beta Alanina, Cafeína y Vitamina B Complex, Frambuesa Azul, 30 Porciones, 330g El embalaje puede variar — nuevo pack, mismo número de servicios

Un informed choice – “testado contra sustancias prohibidas” polvo de pre-entrenamiento listo para mezclar para atletas de deportes de fuerza, deportes de equipo, resistencia, gimnastas y atletas múltiples

Su cafeína de origen natural ayuda a afinar tu estado de alerta y concentración además de permitir que tu cuerpo pueda entrenar al máximo nivel

La creatina aumenta el rendimiento físico

Performelon es un extracto de sandía y fuente de l-citrulina natural

Este es un suplemento deportivo pensado especialmente para consumirlo justo antes de comenzar con las rutinas de ejercicio. De esta forma, permite aportar la energía necesaria para que puedas conseguir el máximo rendimiento en toda tu práctica deportiva. Cuenta con cafeína de origen natural para que puedas mejorar tu estado de alerta y concentración.

Su fórmula contiene creatina que aumentará el rendimiento físico, así como performelon que es un extracto de sandía y es una fuente de l-citrulina natural. Contiene todos los nutrientes que tu cuerpo pueda necesitar durante la rutina de ejercicio, y así podrás conseguir siempre el máximo resultado de tu ejercicio.

Está disponible en diferentes sabores para que escojas el que más te guste, y tiene vitamina del complejo B para ayudar a tus músculos a estar en mejor estado.

#3 Optimum Nutrition Creatina Monohidrato Micronizada

Optimum Nutrition Creatina Monohidrato Micronizada, Creatina en Polvo, Suplementos Deportivos para Rendimiento, Sin Sabor, 93 Porciones, 317g, Embalaje Puede Variar El envase puede variar: nuevo look con la misma calidad

Creatina micronizada en polvo de optimum nutrition on, tu empresa de confianza que suministra productos de nutrición deportiva de alta calidad para recuperarte después del entrenamiento y obtener energía antes del entrenamiento y sobre la marcha

Creatina monohidratada en polvo 100 % pura para darle un apoyo extra a tu rendimiento, 3 g de creatina por porción

Aumenta el rendimiento físico en sesiones sucesivas de ejercicio a corto plazo de alta intensidad

Diseñada como un suplemento para antes y después del entrenamiento; adecuada para antes y después de entrenamientos de crossfit, natación, running, fitness y muchas disciplinas más; suplemento óptimo para aficionados y profesionales por igual

La creatina es un suplemento nutricional altamente recomendado si vas a practicar deportes de alta exigencia, para aportar una nutrición deportiva de alta calidad. Este suplemento te permitirá recuperarte mucho más rápido de todas las prácticas deportivas, y así conseguir una gran energía antes del entrenamiento o sobre la marcha.

El suplemento se compone de creatina en polvo 100% pura, para darte un impulso extra de energía. Todo gracias a su porción de 3 gramos, lo que aumentará el rendimiento físico a corto plazo. Esto especialmente en rutinas que sean de alta intensidad, lo que hace que veas un incremento en tu masa muscular de una forma muy rápida.

Se puede utilizar tanto antes como después del entrenamiento, para usarlo como preparación para el entrenamiento o para la recuperación. No tiene ningún tipo de sabor, por lo que se puede mezclar con facilidad con tus bebidas favoritas, y no dejará una textura arenosa.

#4 L Carnitina Cápsulas 2000mg

L CARNITINA Capsulas 2000mg Suplemento Deportivo L-Carnitina Quemagrasas Potente Natural Alta Concentracion. Pre Entreno Mejora Rendimiento Perder Peso Hombre Mujer. 150CápsulasCE N2 Natural Nutrition 💪ALTA DOSIS DE L CARNITINA (2000MG): Cápsulas de dosis muy alta con 2000mg de L Carnitina tartrato (esto corresponde a 1400 mg de L-carnitina pura dosis). La L-Carnitina tartrato, tiene una velocidad de absorción superior a otras formas de L Carnitina.

🔥L- CARNITINA 2000 AMINOACIDO ESENCIAL. EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-RENDIMIENTO: Altamente dosificado. No dudes en enviarnos un mensaje si tienes alguna pregunta sobre temas como resistencia, deportes, suplementos nutricionales y sobre el producto.

💊CÁPSULAS. LIBRES DE ESTEARATO DE MAGNESIO, GLUTEN Y LACTOSA: Nuestro Suplemento L-Carnitina 2000 se presenta en Cápsulas en lugar de comprimidos, para aportar la máxima concentración y pureza, minimizando el uso de aglomerantes, maximizando la absorción de los principios activos .

🌿L Carnitina 2000 100% NATURAL: Complementos 100% Naturales, Fabricados en Laboratorios de la CE, cumplen con la estrictas normas y procesos de fabricación ISO 9001, FDA Americana, GMP (Buenas Prácticas de Fabricación). Todos nuestros ingredientes están libres de transgénicos.

📩GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Para N2 Natural Nutrition la satisfacción de nuestros clientes es nuestra razón de ser. Así que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos, nuestro equipo de nutricionistas y expertos estarán felices de ofrecerte la mejor solución lo antes posible.

Este es un suplemento en una dosis muy alta para que puedas conseguir una mayor resistencia al ejercicio. Cuenta con una alta velocidad de absorción, lo que te permitirá que puedas conseguir una mayor energía para tu entrenamiento, y está recomendado especialmente para el uso antes de las rutinas de ejercicio.

Es una dosis bastante elevada, para que puedas utilizarlo especialmente cuando vas a practicar deportes de un alto rendimiento. Estas cápsulas están completamente libres de estearato de magnesio, gluten y lactosa, siendo un suplemento de muy alta pureza y con una gran concentración de L-Carnitina.

Es un complemento natural fabricado por laboratorios que cumplen con estrictas normas de fabricación y bajo las normas ISO 9001 y es aprobado por la FDA Americana. Además, sus ingredientes están totalmente libres de transgénicos para que no se vaya a producir ningún problema de salud.

#5 Maca Negra Andina WeightWorld

Maca Negra Andina Cápsulas Vegana 5000 mg 180 Cápsulas - Complejo Maca Root, Zinc, Arginina, Ginseng para 6 Meses Suministro, Reduce Cansancio Y Fatiga, Suplemento Deportivo, Para Hombre y Mujer ¿Por Qué Elegir Nuestro Complejo De Maca Negra Andina de WeightWorld? - Nuestro suplemento de Maca complex contiene una potente dosis de 5000 mg maca negra por cápsula Además nuestra fórmula ha sido enriquecida con múltiples ingredientes naturales que ayudan a aumentar los efectos de la maca como el zinc, extracto de Panax Ginseng, la L-Arginina y la pimienta negra.

Aumenta Rendimiento Deportivo Tanto en Hombres como en Mujeres - La maca reduce el cansancio y la fatiga gracias a que es una fuente de vitamina C y gracias a su contenido en zinc que contribuye a la síntesis normal de las proteínas y al metabolismo normal de los macronutrientes, propiedades confirmadas por la EFSA por lo que es un suplemento especialmente usado por deportistas.

Raíz de Maca Andina de Alta Potencia - En WeightWorld sólo utilizamos el extracto de raíz de maca peruana o ginseng peruano. Además nuestro suplemento tiene una gran potencia gracias a sus 5000mg de maca pura y a sus múltiples ingredientes conseguirás una gran cantidad de vitaminas y minerales como las vitaminas B, vitamina C y vitamina E, calcio, hierro, zinc y magnesio.

Raiz de Maca Negra Andina Pura Natural, Sin Gluten, Vegano para 6 Meses de Suministro - Nuestro complejo de arginina Maca Negra y Zinc concentrada de alta de bidisponibilidad de WeightWorld para 6 meses de suministro no contiene OGM ni químicos, ni conservantes ni aditivos añadidos y es un suplemento apto para veganos y vegetarianos. Además es sin gluten.

¿Cuál es la Historia de Weightworld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 15 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia en suplementos alimenticios y vitaminas. Además todos nuestros productos utilizan ingredientes de gran calidad y con los estándares de fabricación GMP.

Se trata de un suplemento que tiene una gran dosis de 5000mg en total de maca negra, que está enriquecida con otros ingredientes naturales. Dentro de los ingredientes extra que tiene están el zinc, extracto de Panax Ginseng, L-Arginina y pimienta negra. Este permite aumentar el rendimiento deportivo de una forma bastante eficiente.

Este suplemento es ideal para reducir el cansancio y a la fatiga, permitiendo que puedas tener un mayor rendimiento en el ejercicio. No contiene químicos, conservantes o aditivos, y es un suplemento totalmente apto para veganos. Tampoco contiene gluten lo que lo hace perfecto en el caso de que necesites cualquier tipo de inconveniente si eres celíaco.

#6 L-Arginina 100mg WeightWorld

L-Arginina 1000mg 180 Cápsulas Vegano - 6 Meses de Suministro de Arginina Pura HCl, Suplemento Deportivo Micronutriente para el Deporte, Fitness y Entrenamiento, Suplemento alimenticio 100% Natural ¿Por Qué Tomar la Arginina Cápsulas de Weightworld? - Nuestro suplemento natural de uno de los 20 aminoacidos esenciales para el organismo la L-arginina, tiene una potente dosis de 1000mg por cápsula se trata de la dosis más alta del mercado por cápsula

Para un Estilo de Vida Saludable y para Deportistas - La L-arginina es un aminoácido que interviene en la síntesis de proteínas y en otras funciones corporales esenciales. Sin embargo, nuestro cuerpo produce una cantidad limitada de ella. Por eso este suplemento de arginina es de gran ayuda para hacer frente a actividades físicas exigentes o entrenamientos intensos.

Arginina HCL de 6 Meses de Suministro y de Alta Absorción - Además de ofrecer un suministro para 6 meses, nuestras cápsula proporcionan la ventaja para el rendimiento deportivo y la mejora masculina. Está forma de Arginina de alta pureza, es de gran absorción y se evita el sabor amargo que tiene la Arginina en polvo.

Fórmula 100% Natural, Sin Gluten y Vegana - Nuestro suplemento deportivo de arginina es 100% natural sin gluten para que celiacos también puedan tomarlo. Además nuestro suplemento es de origen 100% vegetal, apto para veganos y no contiene ningún tipo de aditivos ni conservantes artificiales.

¿Cuál es la Historia de Weightworld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 14 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia para los suplementos alimenticios y vitaminas. Además todos nuestros productos utilizan los ingredientes de mayor calidad y los mayores estándares de fabricación del mundo (GMP).

Es una cápsula que contiene una dosis bastante elevada de L-Arginina, para que puedas conseguir así el máximo rendimiento posible. Es un aminoácido que interviene en la síntesis de proteínas, y en otras funciones esenciales para tu cuerpo. Se trata de un suplemento que puede ser de gran ayuda frente a las actividades físicas exigentes y entrenamientos intensos.

Cuenta con una gran absorción, y aumentará en gran medida el rendimiento deportivo. Es una cápsula muy pura, de Arginina en polvo, y su fórmula es completamente natural, libre de gluten y totalmente vegana. Si eres celíaco, este suplemento será ideal para ti, además no contiene ningún tipo de aditivos o conservantes lo que hace que sea más natural.

#7 Life Pro Essentials DAA Ácido D-aspártico

Life Pro Essentials DAA Ácido D-aspártico 750 mg – Suplemento deportivo para contribuir al crecimiento muscular y acelerar el metabolismo – 120 cápsulas CRECIMIENTO ANABÓLICO - El DAA (ácido D Aspártico) es un suplemento dirigido a deportistas que quieren desarrollar su masa muscular y mejorar su rendimiento deportivo. Su acción en el organismo contribuye a aumentar la masa muscular.

CONTRIBUYE A AUMENTAR LA MASA MUSCULAR – EL suplemento de Life Pro Essentials contiene 750 mg de ácido D-Aspártico, que es un aminoácido no esencial. Esto quiere decir que nuestro cuerpo lo produce, pero en caso de necesitar un aporte extra es necesario suplementación. Por ello, el complejo Life Pro Essentials potencia e influencia el rendimiento muscular, para aportar ese extra que necesitan los deportistas que practican ejercicios de musculación.

AYUDA A ACELERAR EL METABOLISMO – El DAA o D-AA (D-Aspartic Acid) puede contribuir a acelerar el metabolismo, lo que aporta grandes beneficios a la hora de practicar deporte. Por un lado, puede ayudar a la quema de grasa y pérdida de peso si se combina con una rutina de deporte. Por otro, aporta la energía extra que necesitamos para hacer ejercicio y no desmotivarnos.

SUPLEMENTO IDEAL PARA DEPORTISTAS – Life Pro Essentials DAA es un suplemento desarrollado para su uso por deportistas. Una de sus propiedades es que puede ayudar a aumentar los niveles de testosterona, lo que se traduce en una ayuda para el crecimiento de la masa magra y del rendimiento muscular, aportándonos además un extra de energía para practicar deporte.

CALIDAD GARANTIZADA – Todos los productos Life Pro Essentials están fabricados laboratorios españoles y pasan todas las pruebas y normativas que la Unión Europea exige en estándares de calidad, ofreciendo las máximas garantías a nuestros clientes.

Si buscas aumentar tu musculatura, este suplemento es ideal para ti porque se trata de un suplemento de crecimiento anabólico. Esto permite mejorar el rendimiento deportivo, al mismo tiempo que contribuye con la formación de la masa muscular. Este suplemento tiene un total de 750mg de ácido D-Aspártico, el cual es un aminoácido no esencial.

Es un suplemento ideal para potenciar en gran medida el rendimiento muscular, y aportar un extra en el ejercicio a todos los deportistas. Es un suplemento que te ayudará a acelerar el metabolismo, lo que hace que puedas rendir mucho más a la hora de practicar cualquier tipo de ejercicios.

Este suplemento está pensado especialmente para deportistas de alto nivel, y una de sus propiedades es que puede ayudar a aumentar los niveles de testosterona. De esta forma, se puede ganar más masa muscular y tener más energía a la hora de practicar cualquier tipo de deportes.

¿Qué tener en cuenta al elegir los suplementos deportivos?

Es importante tener en cuenta algunos aspectos para que puedas conseguir tu objetivo principal a la hora de hacer ejercicio. Te puedes encontrar con productos para quemar grasas, complejos vitamínicos, dietas proteicas, entre otros.

Por este motivo, siempre será fundamental que sepas qué es lo que estás buscando. Muchos productos pueden servir para diferentes funciones, pero muchos son especializados, por este motivo debes saber cuál escoger para que puedas conseguir el máximo rendimiento posible.

La mayoría de estos suplementos están dirigidos a proporcionar energía y a tener un aumento en la musculatura. Algunos proporcionan varios beneficios, y todo dependerá de las propiedades vitamínicas que tenga cada producto.

Debes tener en cuenta que no todos los suplementos son iguales, y debes emplear los que se ajusten a la perfección a lo que estás buscando. De esta forma, podrás conseguir un mejor rendimiento en todas tus rutinas de ejercicio.

Tipos de suplementos deportivos

Existen diferentes suplementos entre los cuales elegir, y por este motivo vamos a hacer una clasificación rápida de los mismos para que puedas tener claro el objetivo de cada uno. Dentro de ellos están:

Compuestos quemagrasas: estos provocan que tu cuerpo pueda tomar la energía tras realizar ejercicio, y uno de los más populares es la L-Carnitina para conseguir este objetivo.

estos provocan que tu cuerpo pueda tomar la energía tras realizar ejercicio, y uno de los más populares es la L-Carnitina para conseguir este objetivo. Aumentar masa muscular: estos suplementos por lo general están compuestos por proteínas, y existen una gran variedad de opciones entre las cuales escoger.

estos suplementos por lo general están compuestos por proteínas, y existen una gran variedad de opciones entre las cuales escoger. Mejorar la salud: estos por lo general son suplementos que tienen propiedades antioxidantes y que pueden incluir vitaminas para mejorar tu salud.

estos por lo general son suplementos que tienen propiedades antioxidantes y que pueden incluir vitaminas para mejorar tu salud. Evitar el dolor muscular: estos son suplementos que tienen efectos de tipo anestésico y que te permiten reducir en gran medida cualquier tipo de dolor muscular que puedas tener.

Como puedes ver, existe una gran variedad de opciones a la hora de conseguir un suplemento nutricional para tus prácticas deportivas. Por este motivo, debes tener claro cuál es tu objetivo, y así conseguirás siempre el máximo rendimiento posible en tus prácticas deportivas, lo que te llevará a que tengas siempre los resultados que estabas esperando.

¿Ya sabes cuál escoger?

Es probable que en este punto ya sepas cuál es el suplemento nutricional para el deporte que vas a escoger dependiendo de tus necesidades. En caso de que no sepas dónde comprarlos, lo mejor es hacerlo en la plataforma de Amazon, para que puedas conseguir los precios más ajustados del mercado.

Además, podrás hacer tu compra durante las 24 horas del día, sin ningún tipo de limitación, y recibirlos de una forma rápida gracias a las políticas de envío rápido que tiene esa plataforma. Allí también podrás fijarte en las opiniones que tiene la plataforma. Así, tomar una decisión de compra será mucho más fácil, rápido y podrás conseguir el suplemento nutricional que necesitarás.