Suspendida unha operación no Hospital Álvaro Cunquereiro por falta de material

O día 27 de agosto de 2017 unha paciente ingresou no Hospital Álvaro Cunqueiro ás 18h para ser operada ao día seguinte, día 28.

No día da operación

No día da operación suben á paciente ás sete e media da tarde para ser intervida, tras unha hora na sala de operacións transmítenlle á paciente que non pode ser intervida, transmítenlle que o motivo polo cal non pode ser intervida é pola falta dunhas pinzas que eran necesarias para a súa intervención e argumentan que as pediron pero que non lles chegou no pedido.

Logo de estar unha hora esperando na sala de operacións lévana a planta cando os seus familiares ven que regresa tan cedo a familia queda totalmente desgustada ao escoitar o ocorrido na sala de espera, entraron en fase de cabreo.

A paciente que ía ser intervida dun tumor no fígado, operación de urxencia, xa que dito tumor senón era intervido ía ir a peor, os fillos desta paciente pediron o día no traballo para estar á beira da súa nai.

A suspensión da intervención a esta paciente pode provocar que vaia a mais como declaran os familiares a este medio, polo visto ese mesmo día no Hospital Álvaro Cunqueiro canceláronse moitas máis intervencións cirúrxicas.

A familia desta paciente en declaracións a NoticiasVigo.es di “que como se pode xogar así coa vida das persoas, como se notan que non son a vosa familia, despois dicides que é o mellor hospital de Galicia, ten moito que desexar para ser o mellor”, manifestan. Os familiares desta paciente non dubidaron en ir a facer unha reclamación ao Álvaro Cunqueiro.

