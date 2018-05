Suspensión da expedición de permisos de queima en Vigo Co inicio da campaña de verán, época de máximo perigo de lumes, faise necesario extremar as medidas de prevención destes. Durante este periodo, que vai do 1 de xuño ata o 30 de setembro, non se poderá realizar ningunha queima de calquera tipo, dentro da zona urbana do termo municipal de Vigo.