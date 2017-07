Taller de Teatro Playback en Vigo

Connect on Linked in

Los días 19 y 20 de Julio se impartirá un Taller de Teatro Playback en el Teatro Estepario (Vigo) de 10.30 a 14.30. Es un taller de dos sesiones de cuatro horas, un total de ocho, por 35 euros. Se puede reservar plaza llamando al 626 24 12 38 o escribiendo a este correo electrónico.

El Teatro Playback es un teatro de la espontaneidad que consiste en la reproducción de historias contadas por el público a tiempo real. Es heredero del Teatro Social de Boal y del Psicodrama de Moreno. Hace énfasis en el desarrollo emocional e intuitivo del actor, el trabajo intrapersonal y la conexión interpersonal. Favorece el habitar el aquí ahora y la catársis grupal. Es una técnica ideal para el trabajo comunitario.

Darío Gómez González

Ha participado cinco años en la compañía de Teatro Playback Entrespejos en Salamanca, completando la formación como Conductor, Músico y Actor de Teatro Playback de Aki Psicodrama. Ha participado en los cursos de “Our resources for artistic acting in playback theatre: bodywork, dance, singing and interaction on stage” de Olga Sanachina (IPTN), “La tensión entre creatividad y técnica en el Teatro Playback” de Xosé Marqués y Antonio Vicente, Darío Gómez ha participado en la organización del Encuentro de Teatros de Transformación y fué ponente en el II Encuentro Hispano-Luso de Teatro Playback.