Talleres ABC Vigo se clasifica para semifinal de copa

Se desplazaba el sábado pasado a Vilalba de Lugo el Talleres ABC Vigo FS a jugar los cuartos de final de copa de tercera división con la ilusión de pasar a semifinales y no lo tuvo nada fácil ante el cuarto clasificado de liga y un pabellón abarrotado con ganas de celebrar la clasificación de su equipo.El último encuentro en liga el equipo local gano al equipo vigues por 5-4,pero el entrenador del talleres tomo buena nota para que no sucediera lo mismo ,pero a los pocos minutos de iniciar el encuentro se adelantaría el Vilalba ,pero el equipo de Vigo no se vino abajo y en tres jugadas preciosas de combinación y con goles de Bruno ,Samu y Parra se acabo la primera parte con un 1-3 para el equipo visitante.En la segunda parte el equipo local alentado por su numeroso público se fue a por el partido y en dos polémicas jugadas consiguió empatar a falta de dos minutos y en un final apasionante nadie fue capaz de mover el resultado de 3-3 con el que se llegó al final del encuentro,ante el reconocimiento del respetable por el derroche de entrega mostrada por ambas escuadras.Al final el Talleres ABC Vigo FS gano a los penaltis con parada final del joven portero Javi del último penalti tirado por un jugador local.

Más mérito tiene la victoria del talleres plagado de bajas y con la incorporación de los juveniles del Ies Coruxo ,Camilo y Manu que no desentonaron para nada del resto.

Las semifinales se juegan el próximo sábado en la Estrada y la primera semifinal se juega alas 17 horas entre el talleres ABC Vigo fs y el Orense Sala ,campeón de copa del año pasado y actual campeón de liga.El equipo vigues tratara de dar la sorpresa y ganar al mejor equipo de la competición y plantarse en la final que se jugaría al día siguiente domingo a las doce de la mañana en la Estrada contra el ganador de la segunda semifinal entré A Estrada y Pazos de Borben ,segundo y tercer clasificados de la liga.

El Talleres ABC Vigo fs se cuela por primera vez en la semifinal y con la ilusión de traer la copa para vigo.