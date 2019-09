Un xulgado de Alcobendas investiga a web denunciada por FACUA que cobra pola tarxeta sanitaria europea

Tras a denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, un xulgado de Alcobendas (Madrid) abriu dilixencias previas contra a web tarjetasanitariaeuropeaonline. com, que cobra 59 euros pola renovación da tarxeta sanitaria europea -un trámite que en realidade pode facerse de forma gratuíta- e usaba o logotipo e as cores -amarelo e azul- da Comisión Europea como forma de facer crer aos usuarios que era un sitio oficial.

Os afectados poden acudir ao xulgado

A asociación xa denunciara á páxina en marzo ante a Dirección Xeral de Consumo da Comunidad de Madrid, que ata a data non comunicou se vai realizar algún tipo de acción contra a empresa que está detrás. Posteriormente, en abril, a asociación púxoa en coñecemento da Sección Territorial de Alcobendas da Fiscalía Provincial de Madrid ao entender que se podería cometer un delito de estafa e outro de oferta dun servizo mediante alegacións falsas conforme aos artigos 248.1 e 282 do Código penal, respectivamente.

Cambian o nome da suposta propietaria

Inicialmente, FACUA dirixira a denuncia contra a mercantil Servione Servizos Xerais SL, con sede en Alcobendas, xa que aparecía como propietaria da web nas súas condicións xerais. Esta empresa, con todo, púxose en contacto coa asociación para comunicar que foran vítimas dunha suplantación de identidade, que o seu obxecto social era a construción de edificios e que a páxina tarjetasanitariaeuropeaonline. com non lle pertencía.

Na páxina de inicio da web só se aclara que pertence a unha empresa privada nun parágrafo colocado ao final, cun tamaño de letra substancialmente menor ao do reto e nunha posición que non garante que o usuario acceda a esta información antes de solicitar a renovación da tarxeta sanitaria europea.

59 euros por un trámite gratuíto

Nesa denuncia, FACUA sinalou que no seu artigo 7, relativo aos “actos de engano”, a Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, de Competencia Desleal establece que se consideran desleais, entre outras prácticas, calquera que “sexa susceptible de inducir a erro ás persoas ás que se dirixe ou alcanza” sobre cuestións como a “natureza”, “características” e “as vantaxes realmente ofrecidas”.

