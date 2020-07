Teatro infantil, danza e música, a oferta cultural do Concello para este luns As festas da cidade continúan este luns adaptadas á “nova normalidade”, con catro eventos ás 20:30 horas en diferentes puntos da cidade: o “Festival Folclórico Internacional” en Bembrive, “Vigo, un mar de bandas” na Porta do Sol, ViKul en Bouzas e a obra teatral “O pequeno coello branco” en Castrelos. Todas con entrada gratuíta.