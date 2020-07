Tellado afirma que a estabilidade que se vive en Galicia volve dar bos resultados en materia de emprego

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, afirmou hoxe que os datos do paro do mes de xu√Īo amosan que a estabilidade que se vive en Galicia volve a dar bos resultados en materia de emprego. ‚ÄúSomos a Comunidade Aut√≥noma na que m√°is baixou o paro durante o pasado mes e seguiremos traballando para continuar creando postos de traballo, a trav√©s da nova Axenda de Emprego que prev√© mobilizar m√°is de 225 mill√≥ns de euros para dar resposta aos retos laborais logo da pandemia da Covid-19‚ÄĚ, sinalou.

Segundo os datos publicados hoxe polo Ministerio de Traballo, o paro baixou en Galicia no mes de xu√Īo en 6.428 persoas, fronte a un incremento a nivel nacional de 5.107 desempregados. A situaci√≥n econ√≥mica vivida como consecuencia da pandemia da Covid-19 provocou un incremento do paro anual, que en Galicia se sit√ļa nun 18,94 por cento, case dez puntos menos que a media nacional (28,09 por cento). ‚ÄúA pesar deste incremento anual, o desemprego en Galicia mantense en cifras inferiores √°s do ano 2009 cando Feij√≥o chegou √° Xunta, xa que por aquel ent√≥n ti√Īamos m√°is de 210.000 parados e hoxe non chegamos a 185.000‚ÄĚ, salientou Miguel Tellado.

INCREMENTO DAS AFILIACI√ďNS

No que respecta √°s afiliaci√≥ns √° Seguridade Social, Galicia volve rexistrar por segundo mes consecutivo un incremento do n√ļmero de cotizantes (10.268) a pesar da pandemia sanitaria, situ√°ndose como a terceira Comunidade na que m√°is medran as afiliaci√≥ns en termos absolutos.

‚ÄúDe cara ao futuro, Galicia precisa dun goberno que siga impulsando medidas acertadas para o crecemento econ√≥mico e a creaci√≥n de emprego, do mesmo xeito que viu facendo na √ļltima d√©cada‚ÄĚ, manifestou o secretario xeral do PPdeG. Neste sentido, asegurou que ‚Äúas 30 medidas que integran a Axenda de Emprego aprobada recentemente pola Xunta de Galicia para dar unha r√°pida resposta aos efectos da crise sanitaria beneficiar√°n a m√°is de 65.000 galegos e galegas‚ÄĚ.

En concreto, os principais obxectivos desta Axenda de Emprego son acompa√Īar na transici√≥n cara o novo contexto laboral; recuperar a confianza e a seguridade laboral; apoiar a formaci√≥n para o emprego; impulsar o emprego aut√≥nomo; e modernizar as oficinas de emprego.

Tellado asegurou que ‚Äútemos un Goberno e un presidente con experiencia na xesti√≥n de momentos complicados e con proxecto de futuro para seguir levando a Galicia pola senda do crecemento e a creaci√≥n de emprego‚ÄĚ. ‚ÄúDebemos aproveitalo e animo aos galegos a respaldar a proposta de Feij√≥o nas urnas o vindeiro 12 de xullo, para poder seguir traballando por Galicia desde o d√≠a seguinte e manter √° nosa Comunidade como un referente na loita contra o desemprego e na recuperaci√≥n econ√≥mica‚ÄĚ, indicou.