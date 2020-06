Tellado di que a mellora do emprego en Galicia pode verse comprometida polas incertezas do Goberno central

Tal e como apuntou Tellado, esta mellora dos datos de emprego poden verse comprometidos debido ás incertezas que o Goberno central está a arroxar en Galicia: “Os empregos que non destruíu o Covid-19 pode destruílos o Executivo de Pedro Sánchez, se continúa sen actuar ante o inminente peche de Alcoa”. “Galicia -engadiu- non pode ter no Goberno de España un inimigo declarado á creación de emprego”.

O número dous dos populares galegos pediulle ao Executivo central que, se non é quen de crear postos de traballo, que non comprometa os que xa existen: “Confiamos que os logros acadados grazas á estabilidade laboral e económica de Galicia non se vexan comprometidos polos despropósitos do Goberno de Pedro Sánchez”.

APOSTA POLA UNIDADE, O CONSENSO E O DIÁLOGO SOCIAL

Así, o número dous dos populares galegos recalcou a necesidade de activar medidas que nazan da unidade, o consenso e o diálogo social, “deixando a un lado os debates estériles que só provocan confusión e inestabilidade”. Neste punto, afeou a intención do Goberno central e de Bildu de derrogar a reforma laboral, sen ter en conta a opinión da patronal e os sindicatos.

Tellado remarcou que este punto de inflexión na tendencia negativa no eido do emprego, iniciada a mediados de marzo polos efectos da Covid-19, é posible grazas á estabilidade económica e laboral que vivimos en Galicia co Goberno de Feijóo na última década, así como pola aposta decidida do Executivo autonómico polas políticas activas de emprego e a formación.

“O noso compromiso para os vindeiros anos é seguir creando emprego de calidade”, apuntou Tellado. E referiuse ás medidas recentemente aprobadas no Consello da Xunta e encamiñadas a acadar, precisamente, este obxectivo, como os 16 millóns de euros para reactivar a actividade de 27.000 autónomos e pemes do comercio, o turismo, os servizos e o transporte; os 40 millóns de euros para afondar na dixitalización do tecido empresarial; ou nos 8 millóns de euros para complementar as prestacións dos traballadores afectados por ERTE e para os maiores de 55 anos que perderon o seu emprego.

GALICIA COMEZA A CREAR EMPREGO

O número dous dos populares galegos destacou o cambio de tendencia de Galicia no eido laboral e o mellor comportamento que rexistra a nosa Comunidade con respecto a España. “En Galicia o paro baixa un 0,29%; fronte á suba do 0,69% da media nacional”, indicou Tellado, quen remarcou que o nivel de desemprego na nosa comunidade segue sendo inferior ao rexistrado en maio de 2009.

Ademais de destacar que Galicia comeza a crear emprego -con 1.603 afiliacións máis á Seguridade Social-, apuntou que é un emprego de calidade. Firmáronse preto de 7.000 contratos máis que no mes de abril, o que supuxo un incremento do 29,3%, case tres puntos máis que a media nacional. Do mesmo xeito, salientou que o mercado de traballo comeza a recuperar dinamismo, ao aumentar, en maio, a contratación indefinida e a de a tempo completo.