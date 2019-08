Tenta roubar no interior dun coche en Cabral e tentou agredir a axente policial

Ao comezo da noite de onte ás 0:05 horas, informaron no 092 da Policía Local de Vigo dun intento de roubo no interior dun vehículo na zona de Cabral.

Unha Patrulla de G.Ou. A. dirixiuse ao lugar, entrevistándose co afectado, titular do vehículo obxecto do requirimento, resultando ser L. F, de 41 anos de idade.

Relatando aos axentes que un veciño tratara de entrar no seu vehículo fracturando para iso o portelo posterior lateral esquerda e a fechadura do portón posterior, outro veciño que paseaba polo lugar, advertiu a acción e increpou ao agora detido que, á carreira refuxiouse no seu domicilio.

Os axentes verificaron os danos e dirixíronse á casa do agora detido, abrindo este a porta tras varias chamadas á mesma.

Ante as preguntas dos axentes negou os feitos, solicitándolle a súa documentación ao obxecto de proceder a identificarlle para a confección do correspondente informe, negándose a facilitar dato algún.

Ata que nun momento dado, tentou agredir a un deles, producíndose un forcejeo, véndose os Axentes na obrigación de inmobilizarlle para evitar ser agredidos, e procedendo á súa detención pola Comisión dun Delito de Atentado a Axente da Autoridade.

O citado resultou ser : M. A. C. L, de Vigo e 45 anos de idade.