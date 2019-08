Teresa Portela pasa a semifinais do K1 200 metros

A galega Teresa Portela clasificouse hoxe ás semifinais da proba de piragüismo K1 200 metros do Campionato do Mundo Sprint que se está disputando na localidade húngara de Szeged.

As semifinais disputaranse o venres a partir das 16:18 horas. Portela que competirá na primeira delas buscará clasificarse entre as tres primeiras, para así poder loitar polas medallas e a clasificación olímpica.

