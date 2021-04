Las tiendas de campaña son pequeñas casas que se usarán en el campo abierto para albergar a una o más personas. Te puedes encontrar muchas opciones diferentes entre las cuales escoger, porque la oferta en el mercado es bastante amplia. Por esto, elegir la mejor opción no es tan fácil como puede parecer.

Debido a esto, hoy te he preparado una comparativa, para que puedas elegir una opción que se ajuste por completo a lo que buscas. Así que, si quieres comprar una tienda de campaña sin tener que gastar demasiado dinero y así conseguir una gran experiencia al aire libre.

Comparativa de las mejores tiendas de campaña

No importa si buscas tiendas de campaña familiares o tiendas más pequeñas, siempre debes buscar una buena calidad a un bajo coste. Esto te permitirá que puedas acampar sin gastar demasiado dinero, pero también con una tienda que te permita soportar el clima. Por esto he seleccionado las mejores opciones para ti, las cuales vamos a conocer:

#1 Tienda de campaña Coleman Coastline 3 personas

Coleman Coastline 3 Plus Tienda de 3 plazas de campaña de túnel Ligera para Camping o Trekking y Senderismo con Porche, Impermeable hasta 3000 mm de Columna de Agua, Verde, 3 Personas TIENDA DE CAMPAÑA DE TÚNEL DE 3 PLAZAS: con un amplio porche cubierto que crea espacios separados para vivir y descansar; optimo para campistas activos y viajes de fin de semana

DISEÑO INTELIGENTE Y EXTRAS FUNCIONALES: fácil de montar; varillas de fibra de vidrio ligeras y resistentes al viento; aberturas de ventilación, bolsillos interiores, ranura para cable integrada

TIENDA 100 % IMPERMEABLE la columna de 3000 mm, junto con las costuras selladas y el suelo de lona completamente cosido hacen que la tienda sea 100 % impermeable

PRÁCTICO PORCHE: espacio de almacenamiento adicional para guardar equipamiento o calzado sucio; tres grandes entradas aseguran una buena ventilación en el interior de la tienda

Tienda exterior: poliéster recubierto de PU, col. agua 3000 mm, costuras selladas, tienda interior: poliéster transpirable con mosquitera, transporte: 66 x 18 x 18 cm. Peso: 7,2 kg, piquetas suficientes

Es una de las mejores opciones que podrás encontrar en especial porque ofrece una capacidad total hasta para tres personas. Cuenta con un porche, para que puedas tener espacios separados para descansar y para vivir. Es una gran opción para los campistas activos, y que utilizan una tienda de campaña de forma constante.

Cuenta con un diseño que es fácil de montar, y que hace que se pueda tener un gran rendimiento. Es totalmente impermeable, lo que permite soportar por completo las condiciones climáticas sin ningún tipo de inconveniente. Además, cuenta con un espacio de almacenamiento extra para el calzado sucio, y es una tienda que te ofrecerá una gran ventilación para una mayor comodidad.

Esta tienda está elaborada en poliéster recubierto de PU, lo que asegura que tendrá una gran durabilidad. Si necesitas más espacio, también puedes optar por el modelo para 4 personas, aunque su precio es un poco más elevado.

#2 Tienda de campaña instantánea Zenph 2 personas

Zenph Tiendas de Campaña Familiares, Tienda de Campaña Instantánea Impermeable a Prueba de Lluvia para 2 Personas, Automático, Emergente Carpa, Refugio del Sol, Verano al Aire Libre 🏕️【3 segundos de apertura automática】La apertura automática de esta tienda es como una magia. No se requieren pasos de configuración complicados para iniciar y configurar en 3 segundos.

🏕️【Amplio espacio de la habitación】La carpa de 258 * 157 * 110 cm es fácil de proporcionar suficiente espacio para 2 a 3 personas. El diseño especial hace que el espacio interior sea más grande y más cómodo

🏕️【Resistente al agua y a la humedad】Toda la carpa está hecha de material impermeable de PU, su resistencia al agua es mucho mejor que el caucho y otros materiales. El material exterior es fibra de poliéster 68D 185T, impermeable 2000MM. El material inferior está hecho de tela Oxford PU3000mm, 150D, que es fuerte y duradera.

🏕️【Ventanas de malla】Las ventanas de malla usan tela de malla de alta densidad B3 y fuertes cremalleras laterales para proporcionar ventilación lateral y privacidad.

🏕️【Ventilación y ventilación】El diseño del sistema de ventilación tridimensional de ventilación delantera y trasera mejora la convección del aire y promueve la ventilación doble, asegurando la recuperación interior incluso en los sofocantes meses de verano.

Esta es una tienda de campaña muy práctica, que es ideal para personas que no sean expertas acampando. No se requiere ningún tipo de configuración especial, porque se abre en tan solo 3 segundos y quedará lista para utilizar. Proporciona suficiente espacio para 2 personas, y cuenta con un diseño especial para darte la máxima comodidad posible.

Es completamente impermeable porque está hecha con PU, y su resistencia al agua es bastante buena. Además, cuenta con una capa de fibra de poliéster 68D 185T, y con tela Oxford 150D, para que sea un modelo resistente al mismo tiempo que duradero. Cuenta con ventanas de malla que usan tela y sus cremalleras son bastante resistentes.

Es un modelo que te ofrecerá siempre una gran ventilación, lo que permitirá que se tenga la recuperación del aire fácilmente. De esta forma se evitará que te vayas a sofocar durante el verano.

#3 Tienda de Campaña Forceatt 2-3 personas

Forceatt Tienda de Campaña 2-3 Personas 100% Impermeable, Ventilación Doble Capa Peso Ligero Acampar Tienda, Fácil de Instalar, Ideal para Practicar Senderismo y Actividades al Aire Libre. 👍[Ligero y cómodo]: Las dimensiones internas de la tienda de campaña Forceatt son 225 x 185 x 120 cm (88,6 x 72,8 x 47,2 pulgadas), con capacidad para tres personas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, su embalaje mide 43 x 18 cm y pesa 2.98 kg, lo que ahorra espacio y es fácil de transportar.

👍[Impermeable y a prueba de viento]: el material de la tienda de campaña ultraligera está compuesto de fibras de poliéster 68D de alta calidad y un revestimiento impermeable de 220T, que puede prevenir la infiltración de agua. El diseño del piso soldado levanta el piso de la tienda para protegerlo de los pisos húmedos.

👍[Ventilación y ligereza]: la parte superior de la tienda ultraligera tiene una gran ventana de malla y dos aberturas en el techo para garantizar la circulación del aire y una gran transpirabilidad. El material de micro malla mejora la transpirabilidad y la comodidad. Penetra y elimina los olores sin olor químico.

👍[Fácil de ajustar]: la cremallera suave y sólida # 8 nunca se atascará. Puede instalarlo fácilmente en 3 minutos y desmontarlo en menos de 2 minutos. Con unos pocos pasos simples, puede construir una tienda de camping perfecta, perfecta para viajes de campamento.

👍[Compra segura]: ¡No es necesario regresar! Reemplazo gratis! Siempre nos esforzamos por satisfacer las necesidades de sus clientes. Si tiene alguna pregunta, contáctenos. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas y le sugeriremos la solución perfecta.

Es una gran opción, en especial porque pueden estar hasta 3 personas al mismo tiempo en su interior. Además, es muy compacta lo que hace que se pueda llevar fácilmente a cualquier parte sin que vaya a ocupar demasiado espacio, siendo muy fácil de transportar. Su peso es de tan solo 2.98KG, lo que hace que sea muy ligera.

Su material está compuesto por fibras de poliéster 68D y un revestimiento impermeable de 220T, lo que te permitirá evitar cualquier tipo de filtración de agua. Es un modelo que tiene una gran ventilación, lo que te permitirá que el aire circule fácilmente y que se tenga una gran transpirabilidad.

Cuenta con una cremallera que no se atasca, y su montaje es muy fácil tardando tan solo unos 3 minutos. Su desmontaje se puede hacer en 2 minutos, lo que hace que puedas continuar con tu camino, además cuenta con un precio bastante bajo lo que permitirá conseguir un gran rendimiento.

#4 Tienda de campaña Abovedada Lumaland Light Pop Up 3 personas

Lumaland Tienda de campaña Abovedada Light Pop Up Ligera para 3 Personas Camping Acampada Festival 215 x 195 x 120 cm Cool Reflective Lumaland tienda de campaña Cool Reflective Abovedada Light Pop Up ligera para 3 personas: Ideal para acampar,excursión, trekking, viajar, playa,jardín, en los festivales, en la naturaleza, expedición de supervivencia. Protección efectiva contra el sol, la lluvia, el viento y contra los granos de arena dispersos en el viento.

TECNOLOGÍA REFLECTIVA FRÍA Y REDUCTOR DE CALOR: Fresco y oscuro; Gracias al revestimiento reflectante, no entra luz del exterior en la tienda, ni los rayos solares ni la linterna; disfruta de un momento tranquilo ideal para el verano; dentro de las tiendas Cool Reflective, se mantiene agradable incluso con las temperaturas altas, la tienda no se calienta tanto como las marcas convencionales

Impermeable y resistente a la intemperie: la abertura de ventilación en el techo garantiza una circulación de aire óptima. La cubierta de ventilación separada sobre el techo de la tienda protege contra la lluvia y la nieve; mosquitera adicional en la entrada. Con suficiente espacio para toda la familia, 3 personas. Incl. cuerdas, clavijas: Incluye una bolsa práctica de transporte con cremallera

Equipo superior: el suelo elevado protege contra la humedad y la suciedad; con un práctico bolsillo interior para artículos pequeños como móviles, gafas, llaves. Puedes colocarla en cualquier sitio sin que le afecte la metereología. La carpa exterior y la carpa interior están conectadas, lo que facilita aún más la construcción. Bolsa de transporte incluida: 4 kg - Transporte fácil

convencionales5000 MM COLUMNA DE AGUA, MATERIAL ALTA CALIDAD: Approx. 210 x 190 x 110 cm Desde una columna de agua de 2000 mm como resistente al agua, el material superior está recubierto de PU con una columna de agua de 5000 mm (superior según DIN ISO 10966 desde una columna de agua de 1,500 mm como impermeable) Tienda de campaña para exteriores Lumaland con revestimiento reflectante refrigerante para 3 personas

Esta es una tienda de campaña de muy alta calidad, que es ideal para utilizarla en cualquier espacio exterior. Tiene una tecnología reflectiva fría, lo que te permitirá evitar que el interior esté demasiado caliente, y no podrán entrar los rayos solares, lo que hace que se mantenga siempre a una temperatura totalmente agradable.

Es totalmente impermeable y resistente a la intemperie, además, cuenta con una abertura de ventilación en el techo con una cubierta individual para proteger contra la lluvia. Es totalmente resistente a la humedad, lo que hace que no se vaya a meter el agua al interior de tu tienda de campaña.

Es un modelo que es bastante fácil de armar, y que te permitirá acampar de una forma muy rápida. En total pesará tan solo 4KG, lo que permitirá que puedas llevarla sin mucho esfuerzo y te permitirá soportar todas las condiciones climáticas de una forma realmente rápida.

#5 Tienda de campaña Forceatt 2 personas

Forceatt Tienda De Campaña 2 Personas, con 100% A Prueba De UV/Viento/Impermeable, Tienda de Techo de Doble Capa Portátil Ultraligera, para Trekking, Camping, Playa, Aventura Etc 【LIGERO Y PRÁCTICO】 El tamaño interno de la tienda de campaña Forceatt es de 86.6x51.1x43.3in (220x130x110cm), con capacidad para dos personas simultáneamente. Al mismo tiempo, su tamaño de embalaje es de 41 x 14 cm y su peso de 2.58 kg (5.68 lb), lo que ahorra espacio y es fácil de transportar.

【CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA ALFOMBRA】 El material de la tienda está hecho de fibra de poliéster 75D de alta calidad y una varilla de aluminio a prueba de viento 7001. Al mismo tiempo, el diseño del piso soldado mejora la parte inferior de la mochila. Se pueden agregar cuatro cuerdas de viento para hacer que la carpa sea más fuerte con el viento.

【DISEÑO PROFESIONAL】 Hay dos puertas en forma de D en la tienda campaña. La cuenta externa tiene dos vestíbulos. La parte superior de la tienda tiene una gran ventana de malla y dos respiraderos en el techo para permitir que circule el aire. El tejido de micro-malla de alta densidad es eficaz para resistir el desgarro al tiempo que garantiza la circulación de aire.

【CONFIGURACIÓN DE CONFIGURACIÓN Y ELIMINACIÓN RÁPIDA】 Para ahorrar tiempo y esfuerzos valiosos. Nuestras carpas se pueden montar y desmontar rápidamente. Solo toma 3 minutos obtener un espacio personal perfecto. Y se puede desmontar en menos de 2 minutos, eliminando la molestia de las vacaciones tradicionales de campamento.

【PERFECTO DESPUÉS DE LA VENTA】 No es necesario volver! Reemplazo gratis! Hacer de usted un cliente satisfecho es nuestro principal objetivo. Si tiene alguna pregunta, contáctenos, nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas y le brindaremos una solución completa

Si buscas una tienda de campaña compacta esta será una gran solución para ti, porque ofrece una capacidad para 2 personas simultáneamente. Cuenta con un tamaño bastante compacto en su embalaje, y un peso de 2.58KG. Está elaborada con fibra de poliéster 75D, y una varilla de aluminio a prueba de viento.

Esta tiene 2 puertas, y dos vestíbulos. En su parte superior cuenta con una ventana de malla y 2 respiraderos de techo para que sea lo más ventilada posible. Su tejido de micro-malla de la más alta densidad permitirá resistir el desgarro. De esta forma, podrás tener la máxima circulación de aire posible y mantendrás una correcta ventilación en tu tienda.

Solo toma 3 minutos el montaje, y el desmontaje 2 minutos, por lo que es un modelo que resultará bastante práctico.

#6 Tienda de campaña familiar CampFeuer Túnel X 4 personas

CampFeuer Tienda de Campaña Familiar Extragrande TúnelX I 4 Personas I Columna de Agua 5.000 mm I con 3 Entradas (Verde Oliva) ESPACIO PARA TODA LA FAMILIA: la espaciosa cabina para dormir con un gran vestíbulo es ideal para unas vacaciones completamente relajadas al aire libre. No importa si se trata de una divertida excursión con amigos, una gran fiesta familiar o una emocionante expedición, ¡nuestra tienda ofrece espacio para todos!.

TRANSPIRABLE: la ventilación adecuada, especialmente por la noche, es esencial para un sueño reparador y para nuestra salud. Por lo tanto, nuestra cabina para dormir tiene dos grandes entradas y está hecha de tela transpirable y mosquiteros.

RESISTENTE AL AGUA: si no quiere mojarse los pies, ¡asegúrese que su tienda sea impermeable!. Con costuras selladas y una columna de agua de 5.000 mm, esta tienda puede resistir excursiones muy largas en las montañas.

PRÁCTICA: en el gran pasillo tiene suficiente espacio para la cocina y los accesorios de camping. Gracias al material del suelo, los accesorios de camping se mantienen secos y protegidos.

COMPACTA: cuándo se quiere acampar, no siempre se tiene espacio para todo el equipaje, lo entendemos, y eso es exactamente lo que pensamos al diseñar este producto. Nuestra tienda mide sólo 72 x 39 x 33 cm y pesa 19 kilos.

Se trata de una gran opción para dormir al aire libre, en especial cuando necesitas espacio para toda la familia. Cuenta con un muy buen sistema de ventilación, haciendo que puedas tener un sueño reparador por la noche. Todo gracias a dos grandes entradas que están hechas con tela transpirable y mosquiteros.

Es totalmente resistente al agua, porque cuenta con costuras que están perfectamente aisladas del medio ambiente. De esta forma, no tendrás que mojarte en absoluto, porque la tienda estará siempre en muy buen estado. Cuenta con un espacio bastante amplio, lo que te permite tener siempre una gran comodidad a la hora de utilizarla.

Es una tienda que para su capacidad es bastante compacta, y tiene un peso de 19KG, lo que puede ser un poco difícil de llevar, por lo que será mejor que la lleves en tu coche.

#7 Tienda de campaña barata Aktive 52687 4 personas

Aktive 52687 Tienda campaña para 4 personas, Plateado, 205 x 205 x 130 cm Tienda de campaña para camping con capacidad para 4 personas y medidas: 205x205x130 cm

Material repelente a la lluvia: 170T de 300 mm

Fabricada con poliéster, el suelo es de PE y los palos para la estructura son de fibra de vidrio 6,9 mm

Tienda muy ventilada y con acceso de cremallera. Color gris y base negra

Montaje sencillo, incluye bolsa de transporte con asa y 4 piquetas

Si estás buscando una tienda de campaña barata, este modelo será ideal para ti, porque es una de las que tiene un precio más ajustado. Está tiene capacidad para 4 personas, y está fabricada en poliéster y PE, para que puedas tener un buen nivel de resistencia al agua. De esta forma, no te mojarás si llueve, lo que la convierte en una gran opción para acampar en familia.

Los palos de su estructura están fabricados en fibra de vidrio, lo que hace que sean resistentes al mismo tiempo que livianos. Tiene una gran ventilación y un acceso muy cómodo con cremallera lo que permitirá que se pueda utilizar de una forma muy sencilla.

Su sistema de montaje es muy sencillo lo que te permitirá que puedas llevarla a cualquier parte de una forma muy cómoda y rápida.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar una tienda de campaña?

Si vas a comprar una tienda de campaña en Amazon, debes fijarte en algunos aspectos clave para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Materiales

Es importante que los materiales sean de muy buena calidad en especial si utilizas tu tienda de campaña de forma constante. Por lo general el material más común es el poliéster, y siempre debes asegurare de que tenga algún recubrimiento totalmente impermeable, porque así evitarás cualquier inconveniente.

En cuanto a la estructura, puedes encontrar opciones tanto de fibra de vidrio como de aluminio. Ambas son buenas opciones y dependerá del peso que quieras llevar el tipo de material a escoger porque la fibra de vidrio suele ser más pesada.

Capacidad

Es importante que escojas un modelo que sea de la capacidad adecuada dependiendo de los miembros que se van a quedar allí. En todo caso, debes asegurarte de que las dimensiones sean las adecuadas para el número de personas que la usarán.

Por lo general encontrarás opciones para 2, 3 o 4 personas, por lo que debes asegurarte de elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Montaje y desmontaje

Lo ideal será que escojas una tienda que se pueda montar y desmontar de una forma realmente sencilla, porque en tus viajes vas es a disfrutar. Muchas tienen un sistema de armado y desarmado de 2 a 3 minutos, siendo siempre la mejor alternativa.

Puertas

Si tu grupo es pequeño, es decir que sean dos personas por tienda, con una sola puerta bastará. Pero si el grupo es grande, lo ideal es que tengas más de una puerta, así evitarás andar saltando entre los que duermen si necesitas salir de noche de la tienda.

Peso

Es crucial saber el peso que tiene la tienda, en especial porque debes pensar en que tienes que cargarla. Por este motivo, lo ideal es que pese lo menos posible, evita los modelos que lleguen a pesar más de 10KG, a menos que vayas de excursión en un coche.

¿Cómo se arma una tienda de campaña?

Dependiendo del modelo que escojas su montaje puede variar, pero normalmente lo único que tendrás que hacer es seguir estos pasos básicos para evitar fallos en el armado:

Comienza por extender una lona para proteger la tienda antes de colocarla.

Siempre se debe comenzar a armarla por abajo, colocándola sobre la lona.

Las varillas siempre deben formar una X mientras que las levantas y las curvas para armar la estructura de tu tienda.

Debes tomar la anilla que está en medio del suelo y llevarla hasta el cruce de las varillas. Así se extenderá la tienda de camping.

Una vez que tengas la tienda armada, será el momento de colocar el sobre techo que protegerá del calor, la lluvia o el viento, y debes sujetarlo a las varillas.

Por último, debes fijarte la tienda al suelo con las piquetas de metal clavándolas en el suelo con la ayuda de un martillo.

Como puedes ver, armar tu tienda de campaña puede resultar bastante sencillo y no te tomará más de unos cuantos minutos.

¿Ya lo tienes claro?

Es probable que en este punto ya sepas cuál es la tienda de camping que vas a escoger para disfrutar de tus experiencias al aire libre. Si no sabes dónde comprar, lo mejor será hacerlo directamente en Amazon, porque allí encontrarás siempre los precios más bajos del mercado.

Además, para tomar una decisión de compra acertada, lo ideal será que te fijes en los comentarios que dejaron otros usuarios. De esta forma, podrás elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades, y así conseguirás siempre la tienda de campaña que estabas buscando y sin dar más vueltas.