¿Tienes o buscas un coche clásico? Qué el seguro no se convierta en una barrera

La llegada del coronavirus a nuestra vida prometía cambios en nuestra forma de vida y comportamientos, muchos de ellos egoístas que solo pensaban en uno mismo, si bien, el paso de los días, nos hace ver que no hemos aprendido nada y todas nuestras viejas costumbres así como aficiones, siguen siendo nuestros hobbies preferidos y no resulta extraño, ya que una cosa es protegerse, intentar ser mejor persona con todo nuestro entorno, desde amigos a familia, pero que eso no nos impida disfrutar de nosotros mismos a través de nuestras aficiones y una de ellas y cada vez con más personas que la “gozan”, es la de restaurar, devolver a la vida o comprar un coche o moto clásico, es decir, una joya antigua que podemos trasladar de nuevo a las carreteras de nuestra ciudad, si bien, muchas personas al ser preguntadas por este periódico de Vigo, trasladaban la preocupación del coste adicional de contar con un seguro para vehículo clásico donde conseguir recambios o incluso repararlos, dependiendo de la antigüedad, procedencia y modelo, puede convertirse en un verdadero problema y tendemos a pensar que eso encarecerá el precio.

La realidad es que tras una pequeña investigación en el buscador, nos encontramos solicitando presupuestos y nos encontramos con coberturas muy llamativas e incluso que para nuestro coche saldrían más caras.

Un claro ejemplo es que los coches clásicos, por antigüedad, suelen disponer de más llamadas al servicio de asistencia a carretera y el remolque continuado puede verse reflejado al renovar la póliza. En este caso, no suponía tras confirmarlo con varios aseguradoras, un coste adicional con los coches convencionales.

En este caso el punto a tener más en cuenta, es cómo saber el valor de mi coche clásico y tras hacernos una idea y comprobarlo, podremos entonces, jugar todas nuestras cartas para encontrar una aseguradora que ofrezca el mejor precio, sin dejar atrás ningún tipo de cobertura y sintiendo que tendremos detrás, una atención que nos ayude en momentos complejos como cuando necesitemos una grúa al quedar en medio de una calzada o tras un accidente, el coche sea reparado con total garantía.

Antes de terminar y para poner un poco más de luz a un tema que preocupa a propietarios tanto de motos como de vehículos clásicos, intentaremos dar respuesta a las principales preguntas que se realizan en internet.

– ¿Cuánto vale mi coche o moto clásica? En la actualidad y como publicamos anteriormente, empresas especializadas en seguros permiten hacer una valoración estimada del vehículo. Este dato junto a otros, es primordial para estipular el coste del seguro.

– ¿Cuánto vale el seguro de mi moto o coche clásico? En consonancia con el punto anterior, esto vendrá derivado del tipo de vehículo del que disponga, su estado, su historial al volante, ciudad donde residas, kilómetros al año, etc. Por tanto, aunque intentamos aclarar un poco la pregunta, como buenos gallegos, responder que dependerá de varios factores propios, por lo que como comprenderás, es imposible dar una cifra exacta, incluso estimada.

– ¿Qué coberturas tienen los seguros de coches clásicos? Pues prácticamente, podrás incluir como en los demás vehículos no antiguos, las coberturas que quieras o necesites, poniendo a todo riesgo, con o sin franquicia, a terceros, lunas, etc.

Por tanto y para poner fin a esta publicación, podríamos resumir que tanto el vehículo, como su conductor, la ciudad donde resida, su uso, su lugar de estacionamiento, … determinará el coste de un seguro que no debería ser una barrera si queremos devolver nuestro vehículo clásico al asfalto o hacernos con uno de segunda mano en los múltiples mercados existentes en la actualidad para comprar con total garantía una de las muchas joyas que se siguen conservando tras décadas y que con la crisis del coronavirus que ha apretado el bolsillo de muchas familias, el número de ellos en venta ha subido considerablemente.