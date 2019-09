Tira ao chan á encargada dun supermercado para roubar latas de atún

A encargada dun supermercado da cadea Froiz, sofre lesións de carácter leve cando tenta evitar a subtracción de seis latexes de atún. O autor do roubo, un vello coñecido por apropiarse de todo tipo de produtos sen pasar por caixa, foi sorprendido pola encargada cando introducía nos petos do seu pantalón os referidos artigos. Cando é convidado para que entregue aquilo que ocultaba lánzase contra a encargada, tirándoa ao chan e emprendendo a huída. A pesar da batida que efectuaron os axentes do 092, adscritos ao GOA, non foi posible localizar a este individuo, ao cal recoñecen pola gravación das cámaras de seguridade. A requierente manifesta a súa intención de formular denuncia, indicando estar farta das repetidas visitas do suxeito co único fin de roubar.

Eran as 10:28 horas de onte, cando na Sala Operativa do 092 informábase dun roubo no supermercado “Froiz” de Cabral, onde tiñan retido ao seu autor. Uns minutos despois, unha patrulla do Grupo Operativo de Apoio, GOA, se persoa no lugar onde se entrevista coa solicitante do servizo, concretamente a encargada do referido establecemento, quen manifesta ver entrar no local a un home ao que coñecen por roubarlles en anteriores ocasións. Ao obxecto de manterlle controlado e evitar que poida apropiarse dos produtos á venda, tal e como adoitaba facer nas súas frecuentes visitas, vixían os seus movementos a través das cámaras de seguridade chegando a observar como introducía varias latas de atún en conserva nos petos do seu pantalón. #Ante o visto, a responsable da tenda diríxese ao seu encontro e cando o suxeito decátase da súa presenza comeza a sacar as latas dos seus petos para colocalas no seu correspondente andel. Seguidamente, camiña polo corredor e compórtase como un cliente máis que disponse a encher a cesta da compra. A teor do historial do suxeito en canto aos furtos que xa realizara, a encargada colócase na zona de saída e espera ao home quen pretende abandonar o local sen pasar pola caixa de pago. Cando se lle require para que mostre o que leva nos petos abalánzase contra a muller, a tira ao chan e emprende o seu huída á carreira.

A unidade de policía desprazada ao lugar realiza unha batida por todo o contorno sen lograr a localización do suxeito en cuestión, o cal foi recoñecido polos axentes a través das imaxes que foron captadas polas cámaras de seguridade, e que identifican como J. R.D. veciño de Vigo e de 67 anos de idade. Ante a ausencia de lesións, a vítima non desexa atención facultativa.

Os produtos furtados foron valorados nun importe de 28,92€, segundo o PVP de seis latexes de atún da marca Albo.

A encargada da tenda manifesta a súa intención de formular denuncia, engadindo estar aburida de frecuentes visitas deste home para apropiarse de todo o que se lle antolla.