Toastmaster Vigo celebra o seu primeiro Concurso de Oratoria

O club de oratoria e liderado de recoñecemento internacional, cuxa sede en Vigo xa conta co seu primeiro ano de antigüidade, celebra o seu primeiro concurso oficial, contando coa presenza de clubs de Santiago de Compostela, Asturias e Santander.

Toastmasters Vigo reúnese os primeiros, terceiros e quintos martes de cada mes na súa sede situada no Centro de Iniciativas Profesionais (CIP) para poñer en práctica o seu método para mellorar as habilidades comunicativas e de liderado dos seus socios. Estas sesións están abertas a calquera asistente que desexe participar e coñecer as actividades do club.

O concurso terá lugar o sábado día 7 de Marzo. Nesta ocasión, o lugar de reunión será IVigo Business School, rúa Condesa Casa Bárcena 11 (Baixo) ás 10:00 h. A entrada é libre ata completar aforo.

Unha organización internacional con 94 anos de experiencia.

Toastmasters é unha organización internacional,sen ánimo de lucro, cuxo primeiro club estableceuse en California(Estados Unidos) en 1924, a pesar de que o seu fundador Ralph C. Smedley, traballou sobre esta idea desde 1903. Na actualidade, conta con miles de seguidores e socios en todo o mundo. A través de clubs, os membros practican a arte de falar en público, seguindo as pautas avaladas pola devandita entidade.

O método Toastmasters, inclúense diferentes técnicas para desenvolver discursos: preparados (para informar, entreter, persuadir ou inspirar), improvisados (para tomar a palabra de forma espontánea en xogos de improvisación oral), avanzados (para aplicalos no campo de comunicación específica), entre outros.

Ademais, en cada unha das sesións, que duran aproximadamente unha hora e media, os participantes desempeñan un rol seguindo un guión: mestre de cerimonias, avaliador xeral, orador, mestre de improvisación, avaliador de discursos, avaliador gramatical, contador de tempos, etc. Roles que cada membro experimenta de modo rotatorio nas xornadas de oratoria programadas