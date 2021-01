Todas as persoas sen teito de Vigo teñen a súa disposición unha habitación nun hostal ou nun hotel

Todas as persoas sen teito desta cidade teñen a súa disposición unha habitación nun hostal ou nun hotel, a todas elas se lles ofrece esta prestación e nestes momentos hai aloxadas 50 persoas, ás que se suman as 38 do albergue municipal de Marqués de Valterra. Un número de persoas sen teito rexeita este servizo de pernocta e son atendidas pola Unidade de rúa, que lles entrega comida, bebida quente e roupa de abrigo. En consecuencia, o chamado dispositivo de frío funciona independentemente das condicións climatolóxicas porque mentres haxa pandemia todas as persoas sen teito teñen á súa disposición unha habitación nun hotel ou nun hostal da cidade.

O Concello intensificou este servizo da Unidade de Rúa ampliando o seu horario diario e facéndoo extensivo ás fines de semana (desde as 11,00 ás 13,30 h e das 18,00 ás 20,00 h.). Esta unidade busca proactivamente a persoas sen teito ás que se lles ofrecen todos os servizos dispoñibles: hixiene, comedor e pernocta.

Na semana do 4 ao 8 de xaneiro, fixéronse 25 actuacións na rúa con 25 persoas das que 11 aceptaron ser trasladadas a hostais ou hoteis. O resto, 14 persoas, rexeitan sistematicamente esta prestación aínda que aceptan o servizo de comedor externo. A 5 destas persoas dáselles cita no servizo de hixiene aínda que finalmente só acoden 3 delas. Nos casos de rexeitamento da prestación, ofréceselles servizo de comida, bebida quente e roupa de abrigo.

Na xornada de onte sábado, a Unidade de Rúa percorreu en horario de mañá a zona de Praza da América, rúa Coruña, entorno dos xulgados, avenida Castelao e Bouzas. Pola tarde, achegáronse a García Barbón, Isaac Peral, contorno da Estación, Rosalía de Castro, Areal e Montero Ríos. Foron localizadas 3 persoas sen teito, das que dúas foron derivadas a hostais, mentres que outra non aceptou ser trasladado a unha habitación. Vigo é, polo tanto, un referente en España na atención covid ás persoas sen fogar.

Control policial

A pasada noite, a Policía Local tramitou 64 propostas de sanción, das que a meirande parte foron por saltarse o peche perimetral, xuntanzas entre non conviventes e por incumprir horarios. Foron identificadas 1.163 persoas e controláronse 308 vehículos. A Policía Local tamén detectou cinco festas ilegais en domicilios particulares.