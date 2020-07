Todo listo para a próxima inauguración da esperada piscina de Bueu na que a Deputación invistiu 2,75 millóns de euros

鈥淓st谩 xa todo listo para inaugurar esta esperada piscina dando resposta a unha demanda hist贸rica da veci帽anza de Bueu鈥 destacou Carmela Silva ao remate da visita 谩 nova infraestrutura deportiva da vila do Morrazo. Silva, que visitou ou espazo xunto ao alcalde de Bueu, F茅lix Juncal, amosou a s煤a satisfacci贸n tras ver que quedan 鈥渙s 煤ltimos detalles鈥 e que 鈥渆n moi pouco tempo鈥 a vila contar谩 cunha piscina cuberta 鈥渄o s茅culo XXI鈥 adaptada 谩s necesidades e demandas da cidadan铆a.

鈥淰er esta piscina practicamente rematada 茅 para min unha grande felicidade, dixo a presidenta, porque na pol铆tica estamos para cumprir os so帽os da cidadan铆a e este espazo 茅 un so帽o das veci帽as e veci帽os de Bueu e unha demanda hist贸rica鈥. Neste eido, remarcou a necesidade de 鈥渪estionar os recursos da cidadan铆a para garantir que, vivas onde vivas, e goberne quen goberne, as veci帽as e veci帽os te帽an infraestruturas e servizos de calidade鈥. A nova infraestrutura de Bueu tivo un custe de 2.798.911,96 euros que foron financiados practicamente na s煤a totalidade pola Deputaci贸n, que achegou o 98,27% do orzamento a trav茅s do Plan de Reequilibrio (1.500.000 鈧) e do Plan Concellos (1.250.617,62 鈧).

A piscina cuberta de Bueu, situada nas Lagoas e cuxa construci贸n comezou a finais de 2018, 茅 a infraestrutura m谩is esperada na vila do Morrazo e unha das prioridades do concello dende hai m谩is de dez anos. Conta con tres alturas e amais da piscina, cun vaso de 25 metros por 15 e ata seis calles, a infraestrutura dispor谩 de salas para actividades deportivas dirixidas (fitness, aerobic, relaxaci贸n, danza, etc.), ludoteca e ata un espazo acondicionado para ver o interior da piscina. Por outra banda, o proxecto foi elaborado sobre a base do aforro enerx茅tico para reducir os custes de explotaci贸n, contando con medidas de eficiencia como placas fotovoltaicas e paneis captadores orientados ao sol para absorber a enerx铆a solar.