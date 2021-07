Todo lo que debes saber sobre el Compliance Penal y Forensic

Si tienes una empresa o estás pensando en constituir una, debes comprender la importancia del Forensic y compliance penal. Esto debido a que son factores muy importantes a tener en cuenta, para el ordenamiento penal de las personas jurídicas, y dará una respuesta a la criminalidad empresarial.

El Compliance Penal, es lo que se encarga de regular los modelos de organización y gestión. Dentro de los Servicios para empresas, se pueden destacar los de formación, acciones seguimiento, así como vigilancia y control. Todo se hace con la finalidad de brindar a las empresas un protocolo adecuado y totalmente personalizado.

Para cumplir por completo con las normativas, se deben establecer las políticas en una empresa y sus procedimientos. Estos deben ser capaces de garantizar que la empresa cumpla por completo con el marco jurídico que le sea de aplicación.

¿Es obligatorio el Compliance Penal?

Según las normativas vigentes en la actualidad, esto no será obligatorio para las empresas. No obstante, si no cuentas con un Compliance Penal con su respectivo protocolo puede llevarte a riesgos importantes.

Este programa es por consiguiente la única forma de eximirse de responsabilidad penal, y de demostrar que todas las actividades de la empresa están dentro del marco legal. De lo contrario, podrías incurrir en faltas graves y no podrás demostrar la legalidad de sus actividades.

Consecuencias de no tener un Compliance Penal o un Forensic

Es importante considerar que si no se tiene una Auditoría Forense al día o si no se tiene un Compliance Penal, las penas no son únicamente multas. Las penas por no tener este tipo de informe desarrollado por una empresa de calidad pueden traer muchas consecuencias para tu empresa como son:

Clausura de los locales de la empresa

Suspensión de las actividades

Prohibición para realizar las actividades que venía realizando

Inhabilitación para recibir cualquier tipo de subvenciones

Intervención judicial

Disolución de la persona jurídica

Por este motivo, es fundamental que se tenga un protocolo empresarial que actúe como una especie de cortafuegos. De esta forma, se evitará que los delitos que se cometan por parte de los directivos o los empleados representen una responsabilidad penal para la empresa. Por este motivo, es fundamental que se tenga esta parte en orden en tu empresa, porque de lo contrario podrías terminar por tener graves problemas, e incluso tu empresa puede dejar de funcionar.

Elementos que definen la actividad del Compliance

Debes tener en cuenta que son varios los elementos que definirán la actividad de un Compliance para que este sea necesario. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Necesidad de garantizar el cumplimiento de todas las normativas de la empresa en todas las actuaciones que se hagan con terceros

Necesidad de garantizar los estándares de conducta que permitan evitar daños a la compañía a nivel reputacional

En todo caso, gracias a este se puede preservar la marca de la compañía. Todo logrando una correcta actuación en todos los niveles, y garantizando así que tendrás siempre un marco normativo legal que se ajuste a las necesidades de tu empresa.

Necesidad de un canal de denuncias

Es importante que en la empresa se cuente con un Canal de denuncias, porque es una de las principales herramientas para evitar fraudes empresariales. En todo caso, este es un elemento obligatorio en las empresas públicas, y en las privadas con un volumen de trabajadores superior a los 50.

Los canales de denuncias cada vez son más importantes en el ámbito empresarial, en especial porque así se permite evitar prácticas que afecten a tu empresa. De esta forma, se pueden evitar prácticas que puedan afectar de forma negativa a la empresa.