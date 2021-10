Todo lo que necesitas saber sobre el carnet A2

Puede que seas un conductor habitual de coche, y puede que sepas que con el carnet B y tres años de experiencia recibirás el permiso A1. Sin embargo, para conducir motocicletas de alta potencia necesitarás sacar el carnet de conducir a2. Para ello Autoescola Pallars te ofrece las mejores soluciones en sus autoescuelas en Lleida y Barcelona, para que puedas tramitarlo fácilmente.

Este es un carnet de conducción que debes tener en cuenta, en especial para que puedas acceder a un mayor rango de posibilidades. Pero, puede que no sepas mucho sobre el permiso A2, y todo lo que puedes y no puedes hacer con el mismo. Es por esto que te invito a que sigas leyendo atentamente.

¿Qué se puede hacer y que no se puede hacer con el carnet de conducir A2?

Existen varias cosas que puedes y no puedes hacer si tienes el permiso A2, y puedes encontrar una asesoría completa en la autoescuela Pallars en catalán. Dentro de los puntos que debes considerar están:

¿Se puede conducir una moto con 47,6CV?

La respuesta es un no, con este carnet las motos de esta potencia no se pueden conducir. También es importante tener en cuenta que, si el peso de la moto es demasiado bajo, no será accesible para el carnet A2, y sólo podrás llevarla con el carnet A.

¿Se pueden conducir motos de tres ruedas?

No. La normativa es clara y establece que estos vehículos se pueden conducir únicamente con el carnet A1 siempre que la potencia sea menor a 20,4CV. Si la potencia es mayor, se necesitará el permiso A o el B para coches.

Cuando obtienes el carnet A2, recibirás de forma automática el A1, por lo que podrás manejar triciclos de baja potencia.

¿Qué requisitos se deben cumplir para tramitar el carnet de conducir A2?

Antes de hacer el trámite del carnet de conducir A2, se debe tener en cuenta si ya tienes un carnet A1 o no antes de hacer el trámite. En caso de que no tengas el carnet A1, tendrás que cumplir con lo siguiente:

Tener 18 años de edad

Realizar el examen teórico común

Examen teórico específico

Prueba práctica en un circuito cerrado

Prueba práctica en tráfico abierto

En caso de que ya tengas el carnet A1, únicamente bastará con realizar las pruebas prácticas sin tener que presentar los exámenes teóricos.

¿Qué motos permite conducir el permiso A2?

El carnet de conducir A2 te permitirá conducir motocicletas hasta 35Kw o 47,6CV, siempre que se pasen todos los exámenes y que la edad del conductor sea de 18 años. Existen motocicletas que han sido diseñadas específicamente para adecuarse a este límite o algunas tienen un kit de limitación que restringe su potencia por debajo de los 35kW.

Otra condición es que no pueden derivar de una moto que en origen rinda más del doble de potencia cuando no está limitada.

¿Poor qué escoger la Autoescola Pallars?

Si estás pensando en sacar el carnet de conducción A2, una de las mejores opciones que tendrás es la Autoescola Pallars. Esto debido a que cuentan con una amplia experiencia en el mercado, y que te permitirá tener siempre los mayores beneficios para que puedas aprobar todos tus exámenes.

Esta es una escuela que ofrece sus servicios en Barcelona y alrededores, Lleida ciudad, Vilafranca, Igualada, Tarragona y Reus. Así, podrás acceder a un servicio de la más alta calidad y que te permitirá conseguir el carnet que necesitas de una forma realmente sencilla y efectiva. Así que, si estás pensando en conducir una moto de alta capacidad no debes dudar en sacar el permiso A2, porque este te dará acceso a muchas más motocicletas.