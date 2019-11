Todos os grupos reclaman á Xunta 12 millóns para reformar centros educativos de Vigo

A unanimidade do Pleno acordou esta mañá instar á Xunta a introducir nos orzamentos de 2020 unha partida de 12 millóns para abordar a reforma integral de centros educativos da cidade. A moción defendida polo concelleiro de Educación, Gorka Gómez, reclama ao Goberno autonómico que asuma as súas competencias e atenda a demanda da comunidade educativa da nosa cidade.

Outro dos acordos acadados en sesión plenaria pasa por demandar á Xunta que dote de persoal axeitado ao Centro de Emerxencia de Vigo que atende a mulleres vítimas de violencia de xénero de toda Galicia. Tal e como explicou a concelleira de Igualdade, Uxía Blanco, é preciso que nese centro haxa profesionais para atender aos nenos e nenas que conviven coas nais. O texto, aprobado cos votos a favor do PSOE, do Grupo Mixto e do concelleiro non adscrito do BNG, tamén solicita a modificación do decreto que regula os Puntos de Encontro e que se tomen as medidas oportunas para que este servizo permaneza aberto durante todo o ano.

Finalmente, os votos do PSOE e da Marea deron luz verde a unha moción que pretende que a Xunta retire do anteproxecto de Lei para a creación da sociedade definida como a “Sogama da agua” calquera mención aos concellos en relación a novas imposicións de obrigas de financiamento de obras hidráulicas e/ou saneamento. Esta iniciativa contou co voto en contra do PP e do concelleiro non adscrito do BNG.