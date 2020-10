”Todos os puntos claves da proposta da UE e do Goberno de España teñen un elemento central nas Entidades Locais”

“Todos os puntos crave das propostas da Unión Europea e do Goberno de España para a reconstrución teñen un elemento central nos Concellos”. Así o sinalou o alcalde de Vigo e presidente da FEMP, Abel Caballero, tras participar na mañá de hoxe na Conferencia de Presidentes, en presenza do Presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e da Presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen. Caballero, que cualificou de “histórica” a presenza da Federación neste foro, puxo de relevo a capacidade dos Gobernos Locais de mover nun curto espazo de tempo investimentos moi intensivos en man de obra e cun importante multiplicador keynesiano: “somos tractores da actividade económica con vocación de investimento de permanencia, investimentos competitivos e con capacidade de actuación”.

Abel Caballero destacou que se trata da primeira vez na historia que un Presidente da FEMP, por iniciativa do Presidente do Goberno, forma parte desta Conferencia “nun momento tan importante”, e valorou moi positivamente que os Gobernos Locais estean presentes “no ámbito e no obxecto do Next Generation Europe e na mobilización de inxentes recursos para os Concellos, Deputacións, Consells e Cabidos”.

Para Caballero “este é o momento de mobilizar toda a capacidade política e de xestión de España facendo uso da arquitectura constitucional, que sitúa ás Entidades Locais coa súa autonomía e a súa propia capacidade de decisión”.

O Presidente da Federación quixo recoñecer tamén ás institucións comunitarias, “a resposta que se está dando desde Europa á crise do COVID, unha resposta que non ten precedentes na historia económica do mundo”. “É a primeira vez -asegurou- que unha institución lanza o liderado de recuperación, reconstrución, resiliencia e lanza un programa masivo de investimento e de atención social aos cidadáns europeos”.

Na Conferencia, a FEMP representou a “máis de 8.000 Entidades Locais de diferente cor política que gobernan sobre 47 millóns de persoas” e neste sentido, o Presidente subliñou, “somos a mostra da cohesión territorial. A cohesión territorial está ao redor da acción dos Concellos de España. Por iso nosa presenza nesta conferencia é un feito destacable, porque centralizamos os valores de cohesión”

“Máis aló de completar a arquitectura institucional española, a nosa incorporación é poñer no ámbito da actuación a unha administración moi eficiente e con proximidade real aos cidadáns. Por iso somos actores tan importantes”.

Nos 10 puntos centrais do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España, e nos instrumentos da Comisión, saen temas nos que os Gobernos Locais ocupan un lugar crave, lembrou Caballero que citou cuestións como Axenda Urbana, cidades humanizadas anti COVID, formulación enerxética, actualización e peche da fenda dixital, transporte sostible, nova mobilidade, accións relacionadas coa transformación ecolóxica, as visións transversais da igualdade de xénero ou as actuacións en cultura e en deporte.

Caballero tamén valorou moi positivamente que o Goberno de España estea a estudar a incorporación das Entidades Locais dentro da Conferencia Sectorial presidida pola Ministra de Facenda cos responsables das Comunidades Autónomas: “Será unha incorporación da maior importancia e permitiranos xogar o papel que queremos” no ámbito da recuperación.

E engadiu o interese local por “coñecer canto antes o mecanismo de asignación cara a Gobernos Locais; somos o 14% do sector público español e escoitamos con satisfacción que o 50% dos investimentos que se van a realizar irán da man das Entidades Locais e das Comunidades Autónomas”.

Finalmente, o Presidente anunciou a presenza do Secretario Xeral da FEMP esta tarde na conferencia técnica par a implementación: “Xa estamos incorporados con plenitude de dereito á gran mobilización de recursos en favor de 47 millóns de persoas que gobernamos as CCLL.”