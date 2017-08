Trabajo basura

Print This Post

Opinión por Oscar González

La semana pasada conocíamos la noticia de que la llamada “tarifa plana” para autónomos ha sido un rotundo fracaso. De los más de un millón trescientos mil nuevos autónomos registrados desde 2013, el noventa por cien ha terminado por darse de baja, arrojando un saldo final de algo más de cien mil nuevos trabajadores por cuenta propia en cuatro años. La Virgen del Rocío, desde el máximo respeto y temor cristianos, ha demostrado ser casi tan incompetente como la propia Fátima Báñez en lo que a creación de empleo se refiere.

La práctica totalidad de los trabajadores por cuenta propia en España coinciden en que la cuota correspondiente al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) debería ir vinculada a los ingresos del cotizante, tal como ocurre en muchos países de nuestro entorno.

De hecho, la importante carga económica que supone dicha cuota es un elemento de disuasión para aquellas personas que contemplan iniciar una actividad propia, hasta el extremo de suponer una auténtica barrera de entrada.

A la vista de esto, cabe preguntarse por qué una medida que reduce de forma tan notable esa barrera no ha tenido el éxito esperado. Me permito apuntar algunas claves que pueden ayudar a enmarcar el problema.

La primera y la más obvia de todas es que esa tarifa plana es, sencillamente, marketing político. No me interpreten mal, es evidente que representa una mejora sobre los más de 265 euros de cotización por la base mínima, pero es una mejora que se queda demasiado corta en el tiempo.

Como decía la princesa Irulan al principio de la mítica Dune, “un principio es un momento muy delicado”. En el caso del trabajador autónomo, este principio suele llevar aparejados una importantísima cantidad de gastos que devoran sus recursos antes incluso de que haya empezado su actividad. Ello por no mencionar la exasperante burocracia, aunque en este sentido y para ser ecuánimes, es justo reconocer que esta se ha simplificado en los últimos años.

Sin embargo, la tarifa plana tenía una duración inicial de seis meses, a partir de los cuales la cotización se incrementaba paulatinamente hasta alcanzar los doscientos sesenta y cinco euros, algo que sobre el papel parece sensato. Al trasladarla a la vida real, en cambio, sus fallas empiezan a ser aparentes. La primera es que al tratarse de una medida desvinculada de la salud del negocio (de lo que gana el autónomo), en los casos en que el arranque de la actividad no haya sido meteórico, la gran mayoría, la tarifa plana se queda corta. La mayoría de autónomos preferiría una cuota proporcional a la facturación, aunque inicialmente fuese algo más elevada. El nuevo autónomo necesita reducir sus costes al mínimo para que su negocio pueda salir adelante y la sociedad necesita autónomos y PyMES para que siga girando la rueda del sistema económico. La tarifa plana reduce esos costes, pero los mantiene separados de la ganancia real, así que son muchos los que echan el cierre tan pronto se acaban las bonificaciones. Unos, porque no han conseguido que su negocio despegue; otros, porque aunque lo han hecho despegar, no han cogido suficiente altura. Y todo ello sin mencionar que la cuota fija puede violar el espíritu del principio de proporcionalidad.

El principal efecto de esta deficiencia del sistema es que ha favorecido un crecimiento del número de trabajadores por cuenta ajena que deciden probar suerte tras una temporada más o menos larga en la lista del paro. Es una decisión que no suele beber de la iniciativa propia, sino más bien de la necesidad. Y como esta es mala consejera, suele faltar detrás el análisis del mercado, detección de oportunidades y amenazas, los estudios de viabilidad y costes, etc. Por no mencionar la falta de formación en ventas y la casi generalizada imposibilidad de contratar profesionales cualificados ante las estrecheces económicas.

El nuevo autónomo es un explorador que se adentra en una jungla desconocida ataviado con unas bermudas y un polo, un soldado armado con un tenedor de plástico. Puede sobrevivir, claro, pero lo más probable es que se quede por el camino. Al gobierno tanto le da, lo importante es su baja en las listas del paro, porque de ese modo se puede vender recuperación y buen gobierno, una combinación traducida en votos.

Pero vayamos un poco más allá de lo obvio. Tal vez, teorizo, la tarifa plana hubiera arrojado un resultado mejor si hubiera tenido en cuenta el escenario económico del país, en una profunda crisis de modelo, con el consumo interno más deprimido que un oso polar en medio del desierto y una confianza del consumidor tan baja que se ha apuntado a clases de espeleología.

Con estos mimbres, el nuevo autónomo sale a vender a un mercado que no quiere consumir.

El drama está servido.

El gobierno canta entonces loas a la necesidad de buscar “mercados exteriores”. La internacionalización se dibuja como el maná que alimentará al autónomo que no consigue cerrar negocio en España, pero la realidad es otra bien distinta: en los mercados internacionales suele cumplirse aquello de que el pez grande se come al pequeño, y el PP ha decidido llenar la piscina de peixiños.

También es importante señalar que una parte de esos nuevos autónomos emprenden actividades de bajo valor añadido y, en muchos casos, vinculadas directa o indirectamente al ladrillo, uno de los sectores más deprimidos durante estos años pasados. Por ello, sus posibilidades de salir adelante se ven especialmente mermadas y muchos de ellos vuelven a la cola del SEPE a los pocos meses, con mucho menos dinero y mucha más frustración.

A la vista de esto (que no es más que la punta del iceberg), podemos hacernos una composición aproximada de algunos de los factores que han hecho fracasar esta medida. Una normativa de autónomos que verdaderamente tuviera posibilidades de ser eficaz debería restructurar el sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia, vinculando la cotización a los beneficios, como mínimo, durante un periodo de dos años e, idealmente, a lo largo de toda la vida del trabajador. La Administración debería apostar por la formación remunerada como camino para reciclar a aquellos trabajadores que se hayan quedado descolgados del mercado laboral por falta de cualificación y, del mismo modo, garantizar que aquellos que apuesten por el salto al autoempleo tengan el apoyo técnico y formativo necesario. Sería necesario que cuando un autónomo visita la Seguridad Social para dar de alta a un trabajador, los técnicos hiciesen su trabajo y ayudasen con dicha gestión.

Porque tirar recursos públicos a la basura y frustrar a una parte de nuestra población activa ─otro coste del autónomo que habitualmente pasa desapercibido: el psicológico ante el fracaso─ para maquillar cifras de desempleo es una burla intolerable, más cuando hay propuestas sobre la mesa para hacer el sistema más justo sin someterlo a enormes tensiones. ¿Por qué, entonces, no se hace? Esa pregunta, mejor respóndanla ustedes mismos. Mi respuesta, me temo, estaría demasiado sesgada.