Traballadoras dos elaborados do mar protestarán en Conxemar por un convenio digno

As traballadoras do sector dos produtos elaborados do mar, feminizado, precarizado e con peso maioritario en Galiza, deciden pasar á ofensiva e convocan mobilizacións por un acordo digno tras a ruptura das negociacións do convenio estatal. A Feira Internacional Conxemar, en Vigo, é o lugar escollido para unha protesta que terá lugar o vindeiro xoves 4 de outubro ás 10 horas, e que persegue denunciar a actitude involucionista da patronal.